La dedizione alla propria professione non conosce orari di lavoro, come dimostra la storia di un poliziotto di Alessandria che, pur trovandosi fuori servizio e in abiti borghesi, si è reso protagonista di due importanti interventi a tutela della sicurezza. A segnalare l’encomiabile condotta dell’agente è stato un nostro lettore, che ha voluto evidenziare come l’onestà e il senso del dovere trasformino il mestiere di poliziotto in una vera e propria missione quotidiana.

Il furto sventato al supermercato

L’episodio più recente risale ai giorni scorsi, quando l’agente è entrato in azione all’interno di un supermercato cittadino. Secondo quanto appurato, l’uomo, pur non essendo in servizio, è intervenuto tempestivamente fermando una donna responsabile del furto di alcune merci. Un intervento rapido e risolutivo che testimonia la costante attenzione dell’agente a ciò che accade sul territorio cittadino.

Il precedente: il salvataggio nella frazione Cabanette

A rendere la vicenda ancora più degna di nota è il fatto che il poliziotto, a quanto pare è stato riconosciuto. Sarebbe lo stesso agente che, nei mesi scorsi e sempre trovandosi in abiti civili, si era distinto per un’azione di grande coraggio nella frazione Cabanette di Alessandria. In quell’occasione, il suo intervento provvidenziale aveva permesso di mettere in sicurezza un’intera zona, scongiurando lo scoppio imminente di una bombola del gas.

Il ringraziamento ai tutori della sicurezza

L’obiettivo della segnalazione giunta in redazione è proprio quello di dare il giusto risalto all’operato delle forze dell’ordine, prendendo ad esempio figure che rappresentano un punto di riferimento per la comunità.

Il cittadino autore del messaggio ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza, rivolgendo un sincero ringraziamento a due soggetti in particolare:

Il poliziotto protagonista dei due salvataggi , capace di non guardare l’orologio e di farsi trovare sempre pronto a intervenire in caso di necessità.

, capace di non guardare l’orologio e di farsi trovare sempre pronto a intervenire in caso di necessità. Tutti gli appartenenti alle forze di polizia, che, al pari del loro collega, vigilano quotidianamente e instancabilmente sulla sicurezza dei cittadini.