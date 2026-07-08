La sera del 19 luglio si accende con l’evento “Montegioco by Night”, un appuntamento all’insegna del divertimento, della musica e della convivialità. A partire dalle ore 20:30, i partecipanti potranno godersi una serata animata dai “Deejays in Tour”, accompagnata da un menù sfizioso a base di costine, patatine fritte e bevande.
Musica e animazione
La colonna sonora e l’intrattenimento dell’evento saranno affidati ai “Deejays in Tour”, pronti a far divertire il pubblico presente durante la serata.
L’offerta gastronomica
Per accompagnare l’intrattenimento musicale, l’organizzazione ha previsto diverse proposte pensate per soddisfare tutti i palati. Durante la serata sarà infatti possibile gustare:
- Costine
- Patatine fritte
- Cocktail
A completare il programma, come recita ironicamente il materiale promozionale dell’evento, la dicitura “e poi.. vediamo..”, che lascia la porta aperta a possibili sorprese nel corso della nottata.