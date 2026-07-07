Il Master in Business Administration resta uno dei percorsi più riconoscibili per chi vuole costruire una carriera manageriale. La sua forza sta nella visione d’insieme che combina strategia, finanza, marketing, operations, leadership, innovazione e gestione delle persone entrano nello stesso disegno. Per giovani laureati e profili a inizio carriera, un MBA full time può rappresentare un passaggio di orientamento e specializzazione, utile per avvicinare il mercato con strumenti più solidi.

Negli ultimi anni il valore di un MBA si misura sempre più anche nella capacità di accompagnare le scelte professionali. Le competenze contano, ma il posizionamento sul mercato richiede orientamento, consapevolezza, networking e capacità di raccontare il proprio profilo. Qui entra in gioco il career service, un insieme di attività che aiuta studenti e partecipanti a collegare formazione, obiettivi e opportunità concrete.

Un career service efficace supera la revisione del curriculum. Lavora su bilancio delle competenze, obiettivi di carriera, preparazione ai colloqui, personal branding, simulazioni, incontri con aziende, orientamento ai settori, presentazioni professionali e supporto nella ricerca. Per chi esce dall’università o vuole compiere una svolta, questo accompagnamento può ridurre la distanza tra aspirazioni e scelte reali.

Il master MBA di 24ORE Business School rientra in un’offerta che comprende MBA Full Time, MBA Part Time ed Executive in Business Administration.

Spicca, in particolare, il carattere manageriale dei percorsi, progettati con aziende e società di consulenza partner, e valorizza project work, case study, CEO talks, team building, company visit, aula, live streaming e lezioni registrate. Questi elementi costituiscono un’esperienza che va oltre la lezione frontale.

Un approfondimento specifico merita l’MBA con career service, MBA in Global Strategy Management & Consulting. Il percorso full time dura dodici mesi, prevede 700 ore e si svolge in live streaming oppure in aula a Milano. La struttura comprende una fase d’aula e una fase fino a sei mesi dedicata allo stage o al career service. L’impostazione prepara profili interessati a contesti strategici, consulenziali e internazionali.

Il career service assume importanza perché un MBA full time arriva spesso in una fase di passaggio. Dopo la laurea o dopo le prime esperienze, molti cercano una direzione più definita. Il supporto personalizzato lavora sulle aspirazioni, sul posizionamento, sulla preparazione al colloquio e sul dialogo con il mercato. Aiuta anche a trasformare project work, business case e incontri aziendali in un racconto professionale coerente.

24ORE Business School porta in questo ambito un network di oltre 1.300 aziende partner, esperienza nella formazione post laurea ed executive e una didattica vicina ai casi reali. Un MBA con career service, letto con una lettura concreta, rappresenta un dispositivo di transizione: offre contenuti manageriali e un accompagnamento al mercato. Per molti profili, questo doppio binario può fare la differenza tra accumulare nozioni e costruire una traiettoria professionale leggibile.

Il career service svolge anche una funzione educativa. Aiuta a distinguere desideri generici e obiettivi praticabili, a leggere annunci e ruoli, a prepararsi a processi di selezione complessi, a costruire un profilo LinkedIn coerente e a presentare progetti svolti durante il master. Per uno studente full time, questo lavoro aumenta la consapevolezza e rende più efficace il dialogo con le aziende.

Anche la dimensione internazionale conta. Il management e la consulenza richiedono familiarità con scenari globali, contributi in inglese e capacità di lavorare in gruppi eterogenei. Il master consente di allenare questa apertura e di collegarla a obiettivi professionali concreti.

Il servizio di carriera accompagna la formazione con strumenti concreti, preparazione ai processi di selezione, analisi delle opportunità, personal branding, networking e contatto con aziende e società di consulenza. Il partecipante costruisce così una traiettoria più leggibile e impara a valutare ruoli, settori e contesti con maggiore consapevolezza.