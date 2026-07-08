Diano Marina si prepara a onorare la sua Santa Patrona, la Beata Vergine del Monte Carmelo, rinnovando una tradizione pluridecennale ricca di devozione e senso di appartenenza. Domenica 19 luglio 2026, in occasione della solenne processione nelle vie del centro cittadino, l’Amministrazione Comunale rinnoverà il proprio voto alla Madonna, affidando l’intera città alla sua protezione. Un momento molto atteso dalla comunità, che culminerà con il simbolico e reverente omaggio di una medaglietta in oro da apporre sull’effigie sacra.

I festeggiamenti tra devozione e tradizione

Il giorno ufficiale in cui ricorre la festività della Beata Vergine del Monte Carmelo, Patrona di Diano Marina e della Parrocchia di Sant’Antonio Abate, è giovedì 16 luglio. Come da consuetudine, la Parrocchia e il Comune collaborano attivamente per organizzare una serie di celebrazioni religiose e civili che animano la città.

Il programma troverà il suo momento più alto e partecipato nel fine settimana, attraverso alcuni passaggi fondamentali:

La processione: Domenica 19 luglio, i fedeli accompagneranno la statua della Vergine lungo le vie del centro cittadino.

Domenica 19 luglio, i fedeli accompagneranno la statua della Vergine lungo le vie del centro cittadino. Il ritrovo: Il fulcro della celebrazione si terrà in Piazza Martiri della Libertà.

Il fulcro della celebrazione si terrà in Piazza Martiri della Libertà. L’affidamento: L’atto ufficiale con cui l’Amministrazione rinnova la richiesta di protezione per la città e per tutti i suoi abitanti.

Il dono della città: una medaglia speciale

Durante le celebrazioni in piazza avverrà la consegna del dono istituzionale. L’Amministrazione andrà a impreziosire l’effigie della Madonna con una medaglia in oro 18 carati, del peso di cinque grammi. La realizzazione dell’oggetto sacro è stata affidata a un’attività storica del territorio, la ditta di Angela Murabito, scelta per la comprovata professionalità già dimostrata in occasione di forniture simili in passato.

Per rendere unico questo simbolo di devozione, il gioiello riporterà un’incisione personalizzata a ricordo della giornata e del legame indissolubile tra la comunità e la sua Patrona. Le esatte parole impresse sull’oro saranno:

«L’Amministrazione Comunale di Diano Marina alla B.V. del Carmelo – 16.07.2026».

Questo gesto non rappresenta solo una consuetudine formale, ma è il simbolo tangibile di una città che, anno dopo anno, si ritrova unita per celebrare le proprie radici.