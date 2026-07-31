Sabato 1 agosto, la suggestiva cornice di Montale Celli ospiterà la sesta edizione dell'”Apericena sui Colli”. L’evento, organizzato e promosso dalla Pro Loco di Costa Vescovato, prenderà il via a partire dalle ore 20:00, offrendo ai partecipanti una serata all’insegna della convivialità, del buon cibo e dell’intrattenimento musicale, il tutto immerso nel rilassante paesaggio dei colli tortonesi.
Il format della serata: buffet e servizio
Per celebrare questo sesto appuntamento, la Pro Loco ha strutturato un format pensato per unire il gusto alla comodità dei partecipanti. La formula gastronomica della serata prevede infatti:
- Un ricco buffet a disposizione dei presenti.
- Il servizio comodamente al tavolo.
- La prima consumazione inclusa.
L’intrattenimento musicale e come prenotare
L’atmosfera della festa sarà animata dall’energia degli “Odue Video Music”, che accompagneranno la cena e il dopocena con il loro vivace intrattenimento musicale.
Per garantire la migliore organizzazione possibile e assicurarsi un posto alla serata, la Pro Loco ricorda che la partecipazione all’evento è soggetta a prenotazione obbligatoria. Tutti gli interessati possono riservare il proprio tavolo contattando direttamente l’organizzazione ai seguenti recapiti telefonici:
- 347 2115984
- 335 5655463