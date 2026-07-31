La serata di sabato 1 agosto si accenderà di note e vocalità d’eccezione nel borgo di Momperone. A partire dalle ore 21:00, la cornice della Chiesa dei Santi Pietro e Vittore ospiterà il concerto del Coro della Val Curone, guidato dalla direzione del Maestro Giorgio Ubaldi. L’evento musicale è promosso con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Momperone, regalando alla comunità un prestigioso appuntamento all’insegna della cultura.

I dettagli dell’esibizione

Il fulcro dell’iniziativa sarà la coinvolgente esibizione corale all’interno dell’edificio storico cittadino. A dirigere l’affermato Coro della Val Curone ci sarà l’esperienza del Maestro Giorgio Ubaldi, per una serata che promette di emozionare i presenti.

Ecco il riepilogo delle coordinate principali per assistere all’evento:

Data e ora: Sabato 1 agosto, con inizio fissato per le ore 21:00.

Sabato 1 agosto, con inizio fissato per le ore 21:00. Luogo: Chiesa dei Santi Pietro e Vittore, situata in Piazza della Chiesa, 2 a Momperone.

Chiesa dei Santi Pietro e Vittore, situata in Piazza della Chiesa, 2 a Momperone. Accesso: L’entrata alla chiesa per ascoltare il concerto è ad offerta libera.

Il momento conviviale a fine serata

L’appuntamento non si limiterà unicamente al concerto vocale. L’organizzazione ha infatti previsto un momento di aggregazione e condivisione per tutto il pubblico e i cantori: al termine dell’esibizione musicale verrà offerto un rinfresco presso i locali della Pro Loco di Momperone. Un’ottima occasione per chiudere la serata in convivialità e scambiare pareri sulla performance appena ascoltata.