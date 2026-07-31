A Novi Ligure è scattato lo stato di agitazione permanente per le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento ex Ilva. La decisione è emersa nella giornata di ieri, giovedì 30 luglio, al termine delle assemblee convocate dalle Organizzazioni Sindacali a seguito dell’incontro tenutosi a Palazzo Chigi il 28 luglio. A far precipitare la situazione e ad acuire le preoccupazioni sul futuro del polo siderurgico è stata la recente sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha stabilito la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto entro novanta giorni.

I timori per il futuro del tessuto industriale

Il futuro del gruppo Acciaierie d’Italia preoccupa profondamente i rappresentanti dei lavoratori, i quali sottolineano come le incertezze attuali mettano a rischio l’intero sistema siderurgico nazionale. Secondo le Segreterie di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil di Alessandria, insieme alla R.S.U. dello stabilimento di Novi Ligure, la crisi è ormai cronica e si trova in una fase “straordinariamente grave e delicata”.

L’obiettivo primario per i sindacati è ottenere nell’immediato la massima chiarezza sul percorso che il Governo intende attuare. Vengono sollecitate azioni concrete per salvaguardare quello che viene definito un “asset strategico per il futuro industriale e sociale dell’Italia” e di tutti i territori coinvolti, con un’attenzione particolare proprio per il sito produttivo di Novi Ligure.

Le richieste e il rischio di mobilitazione

Le speranze e le attese sono ora rivolte al tavolo tecnico convocato a Palazzo Chigi e ai prossimi incontri istituzionali. I rappresentanti dei lavoratori chiedono che le discussioni in corso si concretizzino rapidamente in soluzioni credibili.

In particolare, il sindacato rivendica:

Una prospettiva di rilancio industriale certa e definitiva.

La tutela occupazionale per le migliaia di lavoratori coinvolti.

Risposte immediate già a partire dalla prossima riunione, fissata per martedì 4 agosto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il messaggio delle sigle sindacali è chiaro: qualora non dovessero arrivare le necessarie rassicurazioni e soluzioni dal prossimo vertice ministeriale, le lavoratrici e i lavoratori di Novi Ligure avvieranno un forte percorso di protesta e mobilitazione.

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