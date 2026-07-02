Da domenica 5 luglio 2026 la stazione di Ventimiglia tornerà a essere il crocevia di uno dei tragitti più affascinanti d’Europa, accogliendo il ritorno dei treni storici sulla “Ferrovia delle Meraviglie”. L’iniziativa, curata da Fondazione FS, permetterà a turisti e appassionati di viaggiare a bordo delle antiche carrozze “Centoporte” da Torino fino a Imperia, passando proprio per la città intemelia, regalando un’esperienza indimenticabile all’insegna del turismo lento tra le montagne e il Mar Mediterraneo.

Ventimiglia, ponte tra Italia e Francia

La città di confine sarà il cuore pulsante dell’evento inaugurale. In occasione della prima corsa, in programma domenica 5 luglio, Ventimiglia ospiterà infatti un importante momento istituzionale: i sindaci e gli amministratori italiani e francesi si daranno appuntamento proprio qui per incontrare la stampa e celebrare la ripartenza del treno storico. Questo momento sottolinea la forte cooperazione transfrontaliera del progetto, sostenuta con interesse anche dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, che esprime soddisfazione per la promozione di un’iniziativa dal grande valore turistico e culturale.

Il percorso: dalle vette alpine alla Riviera

L’itinerario della celebre ferrovia collega il Piemonte alla Liguria attraversando la Francia. Oltre alla fondamentale tappa di Ventimiglia, il viaggio tocca località iconiche e scorci di rara bellezza:

Cuneo e Limone Piemonte.

I borghi francesi di Tende e Breil-sur-Roya, immersi nella splendida Valle Roya (autentico gioiello incastonato tra le Alpi e il Mediterraneo).

Sanremo e Imperia, capolinea dell’itinerario.

Il tracciato è unico nel suo genere, caratterizzato da spettacolari viadotti, profonde gole e gallerie elicoidali che accompagnano i passeggeri in una discesa mozzafiato dalle montagne fino alla costa.

Le date e gli orari del viaggio

Il servizio sarà attivo per buona parte dell’estate, con corse programmate dal 5 luglio fino al 16 agosto. Ecco i dettagli per chi desidera salire a bordo:

Corse ordinarie: tutte le domeniche.

tutte le domeniche. Variazioni di calendario: le corse di domenica 26 luglio e domenica 9 agosto saranno anticipate, rispettivamente, a sabato 25 luglio e sabato 8 agosto.

le corse di domenica 26 luglio e domenica 9 agosto saranno anticipate, rispettivamente, a sabato 25 luglio e sabato 8 agosto. Orari di andata: partenza da Torino Porta Nuova alle ore 8.00 con arrivo a Imperia alle ore 12.35.

partenza da Torino Porta Nuova alle ore 8.00 con arrivo a Imperia alle ore 12.35. Orari di ritorno: partenza da Imperia alle ore 14.55 con rientro a Torino Porta Nuova alle ore 20.15.

Degustazioni a bordo e biglietti

Oltre ai panorami, i passeggeri delle Centoporte potranno vivere una speciale esperienza enogastronomica. Durante il percorso, il personale di bordo accompagnerà i viaggiatori in una degustazione di prodotti tipici e bevande selezionate, raccontando le tradizioni, le curiosità e le caratteristiche dei territori che scorrono fuori dal finestrino.

I biglietti per vivere questo viaggio storico sono già disponibili sul sito ufficiale di Fondazione FS e su tutti i canali di vendita di Trenitalia. Maggiori informazioni sono consultabili sulle pagine social della Fondazione FS.