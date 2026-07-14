Prosegue la ricca programmazione culturale al Forte Santa Tecla di Sanremo che, affiancando la mostra fotografica “RUINS” di Lidia Giusto tuttora in corso, propone una nuova settimana all’insegna del teatro, della mitologia e della grande musica. Tra giovedì 16 e sabato 18 luglio, gli spazi della fortezza ospiteranno infatti un doppio appuntamento dedicato ai miti antichi e un suggestivo concerto per la rassegna “Swing Corner of the Fortress”.

Giovedì 16 luglio: doppio appuntamento con teatro e mitologia

La giornata di giovedì sarà interamente dedicata al palcoscenico e alle leggende, inserita all’interno della quarta edizione della rassegna “Parole Antiche pensieri nuovi”. Il programma prevede due momenti distinti:

Ore 18:00: un particolare concerto-laboratorio intitolato “Il Vento che suona”, guidato dal polistrumentista e polifiatista Edmondo Romano.

un particolare concerto-laboratorio intitolato “Il Vento che suona”, guidato dal polistrumentista e polifiatista Edmondo Romano. Ore 21:00: la messa in scena del mito senza tempo “Medusa, Scilla e la Sfinge. Donne, maghe e mostri”. Lo spettacolo vede protagonista Arianna Scommegna, accompagnata dalle musiche dal vivo dello stesso Edmondo Romano. La drammaturgia porta la firma di Giorgio Ieranò, sotto la regia di Sergio Maifredi.

I biglietti per gli eventi teatrali sono disponibili online sui portali ufficiali (Teatro Pubblico Ligure e Mailticket) e in sede, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La partecipazione al laboratorio pomeridiano è gratuita per tutti coloro che acquistano l’ingresso per lo spettacolo serale. Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero 351 4472182 o l’indirizzo e-mail info@teatropubblicoligure.it.

Sabato 18 luglio: le atmosfere dello “Swing da Camera”

Il fine settimana cambierà ritmo, portando in scena le sonorità raffinate della rassegna “Swing Corner of the Fortress”. Sabato 18 luglio, alle ore 18:00, l’appuntamento è con il concerto “Swing da Camera”.

A esibirsi sarà il Freddy Colt’s Mandolinology Quartet, che delizierà il pubblico con un repertorio d’eccezione comprendente brani di autori indimenticabili del panorama musicale, tra cui:

Goodman

Barzizza

Bonfa

Kramer

Goya

Bruzzone

L’accesso al concerto segue le consuete tariffe d’ingresso previste dal Forte, ma risulta completamente gratuito per tutti i titolari della Membership card.