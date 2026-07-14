Sabato 18 luglio alle ore 16:00, lo Spazio Luigino Maccario all’interno del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia ospiterà un toccante incontro dedicato alla storia e al ricordo. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” farà infatti da cornice alla presentazione del libro “Francesco Maccario, Internato Militare Italiano N°3494. Diario”, un documento eccezionale che ripercorre le drammatiche vicende vissute durante il secondo conflitto mondiale.

Il racconto di una sopravvivenza

Il volume riporta alla luce la storia di Francesco Maccario, originario di San Biagio della Cima. Catturato sul Brennero il 9 settembre 1943, l’uomo divenne l’Internato Militare Italiano numero 3494. Il testo è un vero e proprio diario scritto in presa diretta e di nascosto: un quaderno fitto, lucidissimo e struggente in cui si mescolano continuamente cronaca ed emozione, paura e ironia, amicizia e nostalgia, fino al drammatico sopraggiungere della malattia che lo portò a un passo dalla fine.

Durante l’evento, la curatrice del libro (nonché figlia dell’autore), Paola Maccario, dialogherà con lo storico Paolo Veziano, condirettore della collana di storia moderna e contemporanea “Finisterre” di Fusta editore.

Organizzazione e info

L’appuntamento rappresenta il secondo dei due incontri inseriti nel ciclo dedicato alla poesia e alla memoria. L’evento è organizzato grazie alla proficua collaborazione tra diverse realtà del territorio:

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Il Comune di Ventimiglia

La Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Per richiedere ulteriori informazioni, il pubblico può rivolgersi direttamente al Museo Civico Archeologico (situato in via Verdi 41 a Ventimiglia) contattando il numero 0184.351181, inviando una mail all’indirizzo museoventimiglia@gmail.com oppure visitando il sito web ufficiale www.marventimiglia.it.