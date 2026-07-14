Si chiamava Mattia Torre ed era un amato studente dell’Istituto “Benvenuto Cellini” appena diplomato il ragazzo vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio in viale Cellini, a Valenza. Il giovane, residente a San Salvatore Monferrato, ha perso la vita a bordo del suo scooter, gettando in un profondo sconforto sia l’ambiente scolastico valenzano che la sua comunità di origine.

“Ciao, Mattia!”: il ricordo della comunità scolastica

La notizia della scomparsa del giovane ha colpito duramente l’Istituto “Benvenuto Cellini” di Valenza, scuola frequentata da Mattia. Sul sito ufficiale dell’istituto è apparso un toccante articolo in suo ricordo, intitolato “Ciao, Mattia! La Comunità Scolastica si stringe intorno alla famiglia del caro Allievo in questo momento di dolore”.

Nel testo, la scuola esprime tutto il suo cordoglio per la “prematura e ingiusta scomparsa”, ricordando i tratti distintivi del giovane:

Il suo animo buono e la sua grande generosità.

L’altruismo sincero, che lo portava “ad essere sempre in prima fila per aiutare i suoi compagni”.

Il suo “sorriso travolgente” e la “fantastica ironia, capace di portare gioia e serenità a chiunque gli stesse accanto”.

Il messaggio dell’istituto si chiude con parole di grande vicinanza: “Ci stringiamo con un forte abbraccio ai suoi cari e a tutti i suoi amici in questo momento di incommensurabile dolore. Ciao Mattia, il tuo sorriso continuerà a vivere in ognuno di noi”.

Il cordoglio di San Salvatore Monferrato

La tragedia ha scosso profondamente anche San Salvatore Monferrato, il paese in cui Mattia abitava. Il sindaco, Corrado Tagliabue che conosce personalmente la famiglia del ragazzo, si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto e, a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, ha espresso le più sentite condoglianze e la massima vicinanza ai genitori e ai parenti in questo momento di incolmabile dolore.