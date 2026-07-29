Domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 17:00, il comune di Ponti ospiterà la “Partita del Cuore – Memorial Dario Roso & Mario Garbero”. L’evento sportivo, organizzato all’insegna della solidarietà e del ricordo, si terrà presso il campetto da calcio del centro interparrocchiale (indicato anche come “Campetto del Prete” come si evince dal file locandina 1_3.jpg) e avrà l’importante obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’ANFFAS di Acqui Terme.

Un pomeriggio di sport per una buona causa

La manifestazione rappresenta un’occasione speciale per unire la comunità in un momento di ricordo dedicato a Dario Roso e Mario Garbero. I partecipanti scenderanno in campo non solo per onorare la loro memoria, ma anche per sostenere concretamente una realtà associativa fondamentale per il territorio.

Durante l’intero pomeriggio sportivo, infatti, la manifestazione promuoverà una raccolta fondi che sarà interamente devoluta all’ANFFAS di Acqui Terme, un gesto concreto per sostenere una buona causa.

Il programma e i dettagli dell’evento

L’appuntamento è fissato alle ore 17:00 presso il campetto dell’oratorio di Ponti. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per non dimenticare e per contribuire uniti a questo progetto benefico.

A conclusione della partita, per ringraziare il pubblico e i giocatori, il programma dell’evento prevede:

Un momento conclusivo di aggregazione dedicato a tutti i partecipanti.

Un rinfresco finale curato da Ekom.