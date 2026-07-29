Giovedì 30 luglio 2026, la città di Bordighera si trasformerà in un grande laboratorio artistico a cielo aperto grazie all’evento “Bordi Quadro”. Dalle ore 9:30 alle ore 21:30, Corso Italia diventerà il palcoscenico di un’iniziativa creativa unica nel suo genere, pensata per coinvolgere cittadini e turisti nella realizzazione di un’opera collettiva che prende forma nel cuore della città.
Un tavolo lungo 30 metri per la creatività
Il fulcro della manifestazione sarà una speciale installazione posizionata in pieno centro: un tavolo lungo ben 30 metri, equipaggiato con un rullo di fogli progettato per girare continuamente.
Il concept dell’evento, riassunto nel motto “La tua città. la tua fantasia. il tuo disegno”, mira a stimolare l’immaginazione dei partecipanti per dare vita a “un’opera che non finisce mai”, costruita letteralmente mano nella mano dall’intera comunità.
Un evento per tutte le età in Corso Italia
Per garantire lo svolgimento in totale sicurezza di questa grande festa dedicata all’arte e alla condivisione, Corso Italia sarà interamente chiuso al traffico veicolare per l’intera durata della manifestazione.
L’invito a partecipare, come riportato anche nell’immagine promozionale dell’evento (visionabile nel file locandina 1_4.jpg), è aperto a tutti senza limiti di età o abilità tecnica. Le regole per partecipare sono semplici:
- Grandi e piccoli possono avvicinarsi al tavolo.
- Tutti i partecipanti possono disegnare liberamente, lasciandosi ispirare dalla propria fantasia per reinterpretare la città.