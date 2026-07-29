Stasera, mercoledì 29 luglio, la musica torna protagonista a Diano Marina. A partire dalle ore 21,15, la centrale Piazza Martiri della Libertà ospiterà il concerto della storica Banda Musicale “Città di Diano Marina”. L’appuntamento, completamente a ingresso libero, rientra nel programma di esibizioni previste durante il periodo estivo, che si concluderà con un’ulteriore data già fissata per giovedì 10 settembre.

Un simbolo della città dal 1853

La Banda Musicale rappresenta da sempre un vero e proprio simbolo per la comunità di Diano Marina. Nata nel lontano 1853, la sua lunga storia è un omaggio e un riconoscimento a tutti coloro che, dalla fondazione ai giorni nostri, si sono prodigati per mantenere in vita l’associazione.

La continuità di questa storica istituzione è garantita dallo spirito dilettantistico dei suoi componenti che, con notevoli sacrifici e totale disinteresse, si impegnano quotidianamente per preservare una delle più belle e longeve tradizioni del territorio dianese.

L’impegno per la diffusione della cultura musicale

Oltre a impreziosire le serate estive cittadine con i propri concerti, la Banda porta avanti un’importante missione sociale e formativa. Come sancito dallo statuto e dalla tradizione del gruppo, l’obiettivo principale resta quello di allargare e divulgare la passione e la conoscenza della musica.

Per incentivare la partecipazione cittadina, la Banda si impegna a fornire a tutti gli interessati:

Lezioni di musica didattiche.

Lo strumento musicale necessario per l’apprendimento.

Un servizio erogato a titolo totalmente gratuito.