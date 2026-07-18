Il Comune di Tortona rinnova gli spazi dedicati agli artisti all’interno del Teatro Civico. L’Amministrazione ha infatti approvato l’acquisto di nuovi arredi e mobili destinati ai camerini della storica struttura cittadina, con l’obiettivo di rendere i locali più accoglienti e funzionali per gli attori e i professionisti dello spettacolo. L’intervento di fornitura è stato affidato a un’azienda del territorio.

Il valore del Teatro e l’attenzione agli artisti

Il Teatro Civico, realizzato in stile neoclassico nella prima metà dell’Ottocento, rappresenta una delle istituzioni culturali più prestigiose della città. L’offerta di una stagione artistica di alto livello costituisce un interesse primario per la comunità, e per mantenere questo standard l’Amministrazione ha ritenuto fondamentale curare anche il “dietro le quinte”.

La decisione di rinnovare l’arredamento nasce dalla volontà di rispondere a specifiche necessità operative:

Garantire spazi confortevoli non solo al pubblico in sala, ma anche a chi lavora sul palcoscenico.

Rendere i camerini più accoglienti e adatti alle esigenze pratiche di attori e tecnici teatrali.

Migliorare la qualità generale della struttura per i professionisti dell’ambito teatrale che fanno tappa in città.

I dettagli della fornitura

La fornitura dei nuovi mobili per il teatro è stata curata dal Settore Servizi alla Persona e alla Comunità. A seguito della valutazione delle proposte sul mercato elettronico, l’incarico è stato formalmente assegnato alla ditta Bonaldo Giacomo, con sede nella vicina Sarezzano.

L’operazione, che sarà interamente finanziata con fondi propri comunali, prevede un impegno di spesa di 9.760,00 euro (IVA compresa), confermando il costante impegno della città nel valorizzare e mantenere efficienti i propri luoghi di cultura.