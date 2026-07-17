Un incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 17 luglio, in strada Savonesa, alla periferia di Tortona, nei pressi dell’area logistica. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un camion e un’autovettura si sono scontrati violentemente. A rimanere ferito è stato l’uomo che si trovava alla guida della vettura.

I soccorsi e la messa in sicurezza

Subito dopo l’impatto è scattata la macchina dei soccorsi con l’intervento immediato sul posto di diversi operatori e delle forze dell’ordine:

I Vigili del Fuoco: sono intervenuti tempestivamente per provvedere alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto nell’impatto.

sono intervenuti tempestivamente per provvedere alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto nell’impatto. Il personale del 118: ha prestato le prime cure all’automobilista rimasto ferito. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza, ma dalle prime informazioni non sembra essere in pericolo di vita.

ha prestato le prime cure all’automobilista rimasto ferito. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza, ma dalle prime informazioni non sembra essere in pericolo di vita. La Polizia municipale: è giunta sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità nella zona interessata dallo scontro.