Il Comune comunica la chiusura temporanea al pubblico della Biblioteca Civica di Diano Marina per la giornata di lunedì 13 luglio. La chiusura consentirà all’impresa incaricata di procedere con lo smontaggio dei ponteggi installati nella stanza d’ingresso della struttura. L’amministrazione comunale e la direzione della biblioteca si scusano per il disagio che tale chiusura potrà arrecare all’utenza. Si assicura che ogni sforzo è stato compiuto per limitare l’interruzione del servizio a un solo giorno lavorativo.
La biblioteca riaprirà regolarmente al pubblico martedì 14 luglio, con i consueti orari e servizi. Si invitano gli utenti a prendere nota di questa comunicazione e a pianificare di conseguenza le proprie visite.