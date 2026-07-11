E’ ufficialmente attivo il nuovo Numero Verde Dipendenze 800 940 789, un servizio anonimo e gratuito istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità. Finanziato dal Dipartimento per le Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze, questo nuovo strumento rappresenta un punto di accesso immediato e sicuro per l’ascolto, l’orientamento e l’informazione basata sulle evidenze scientifiche nell’ambito delle dipendenze da sostanze e comportamentali.
Come funziona il servizio e a chi si rivolge
Il Numero Verde è stato pensato per essere facilmente accessibile e garantire la massima riservatezza a chiunque ne abbia bisogno, dai diretti interessati fino a familiari, insegnanti e operatori in cerca di indicazioni. È raggiungibile gratuitamente sia da telefono fisso sia da cellulare, ed è operativo dal lunedì al venerdì.
Il servizio copre diverse aree di disagio e offre un punto di accesso per le problematiche legate a:
- Droghe e sostanze stupefacenti.
- Nuove tecnologie.
- Gioco d’azzardo.
- Alcol.
- Fumo.
- Doping.
Effettuando la chiamata, una voce guida permette all’utente di selezionare fin da subito lo specifico ambito di interesse. La comunicazione viene poi trasferita a un counselor di riferimento, in grado di garantire un supporto qualificato tutelando costantemente e in maniera rigorosa la privacy di chi chiama.
Le parole dell’assessore Massimo Nicolò e la rete territoriale
Il numero verde è un prezioso strumento di informazione e supporto che contribuisce a rafforzare la già presente rete di prevenzione, cura e assistenza dedicata alle dipendenze. A sottolinearne l’importanza sul territorio ligure è l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò: “L’attivazione del Numero Verde Dipendenze è strumento di prossimità e orientamento per i cittadini”.
L’assessore evidenzia inoltre come il servizio non si fermi al solo ascolto telefonico: “Oltre a fornire informazioni corrette e supporto qualificato, il servizio consente di indirizzare le persone verso la rete dei servizi presenti a livello regionale e nelle diverse Aree territoriali, illustrando le possibilità di accesso e le opportunità di presa in cura disponibili”.
Un aspetto cruciale riguarda l’accesso alle cure pubbliche. “È importante ricordare – prosegue l’assessore – che i servizi per le dipendenze presenti sul territorio sono accessibili gratuitamente e direttamente”. Proprio per questo motivo, conclude Nicolò, il Numero Verde “può rappresentare una porta d’ingresso semplice e immediata per chi cerca informazioni, per chi vive una situazione di disagio o per familiari, insegnanti e operatori che necessitano di orientamento”.