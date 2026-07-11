E’ ufficialmente attivo il nuovo Numero Verde Dipendenze 800 940 789, un servizio anonimo e gratuito istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità. Finanziato dal Dipartimento per le Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze, questo nuovo strumento rappresenta un punto di accesso immediato e sicuro per l’ascolto, l’orientamento e l’informazione basata sulle evidenze scientifiche nell’ambito delle dipendenze da sostanze e comportamentali.

Come funziona il servizio e a chi si rivolge

Il Numero Verde è stato pensato per essere facilmente accessibile e garantire la massima riservatezza a chiunque ne abbia bisogno, dai diretti interessati fino a familiari, insegnanti e operatori in cerca di indicazioni. È raggiungibile gratuitamente sia da telefono fisso sia da cellulare, ed è operativo dal lunedì al venerdì.

Il servizio copre diverse aree di disagio e offre un punto di accesso per le problematiche legate a:

Droghe e sostanze stupefacenti.

Nuove tecnologie.

Gioco d’azzardo.

Alcol.

Fumo.

Doping.

Effettuando la chiamata, una voce guida permette all’utente di selezionare fin da subito lo specifico ambito di interesse. La comunicazione viene poi trasferita a un counselor di riferimento, in grado di garantire un supporto qualificato tutelando costantemente e in maniera rigorosa la privacy di chi chiama.

Le parole dell’assessore Massimo Nicolò e la rete territoriale

Il numero verde è un prezioso strumento di informazione e supporto che contribuisce a rafforzare la già presente rete di prevenzione, cura e assistenza dedicata alle dipendenze. A sottolinearne l’importanza sul territorio ligure è l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò: “L’attivazione del Numero Verde Dipendenze è strumento di prossimità e orientamento per i cittadini”.

L’assessore evidenzia inoltre come il servizio non si fermi al solo ascolto telefonico: “Oltre a fornire informazioni corrette e supporto qualificato, il servizio consente di indirizzare le persone verso la rete dei servizi presenti a livello regionale e nelle diverse Aree territoriali, illustrando le possibilità di accesso e le opportunità di presa in cura disponibili”.

Un aspetto cruciale riguarda l’accesso alle cure pubbliche. “È importante ricordare – prosegue l’assessore – che i servizi per le dipendenze presenti sul territorio sono accessibili gratuitamente e direttamente”. Proprio per questo motivo, conclude Nicolò, il Numero Verde “può rappresentare una porta d’ingresso semplice e immediata per chi cerca informazioni, per chi vive una situazione di disagio o per familiari, insegnanti e operatori che necessitano di orientamento”.