Venerdì 7 e sabato 8 agosto, la cornice di Piazza Gina Lagorio a Varigotti ospiterà la prima edizione di “Chitarre sul mare”, rassegna musicale organizzata dall’Associazione Varigotti Insieme con il patrocinio del Comune di Finale Ligure. L’evento regalerà al pubblico due serate dedicate alla chitarra acustica, entrambe a ingresso libero fino a esaurimento posti con inizio alle ore 21:15, vedendo tra i protagonisti il chitarrista di fama internazionale Beppe Gambetta.
Il programma delle serate
La manifestazione propone un percorso musicale raffinato e variegato, suddiviso nelle due giornate dell’appuntamento:
- Venerdì 7 agosto (ore 21:15) – “Guitar Story”: Il viaggio musicale d’apertura vedrà sul palco i chitarristi Paolo Ballardini e Mauro Vero, accompagnati dalle percussioni del maestro cubano Tony Villarpando Meneses. Lo spettacolo ripercorrerà la storia dello strumento, dalle trascrizioni per liuto di Bach allo swing di Django Reinhardt, fino alle pagine del rock contemporaneo.
- Sabato 8 agosto (ore 21:15) – Beppe Gambetta Duo in “Terra madre”: La serata clou vedrà protagonista Beppe Gambetta in duo con Nick Mantoan. Per l’artista, ambasciatore della cultura genovese nel mondo, si tratta dell’unica data estiva in Liguria. In scaletta ci sarà la presentazione del suo ultimo lavoro “Terra madre”, insieme alle immancabili incursioni nei generi flatpicking e country.
Informazioni utili
I concerti si terranno presso Piazza Gina Lagorio a Varigotti (Finale Ligure) con accesso libero fino a esaurimento dei posti. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi allo IAT di Varigotti tramite l’indirizzo email iat.varigotti@visitfinaleligure.it oppure al numero di telefono 019 6890600.