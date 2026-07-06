Sabato 4 luglio, la piccola comunità di Garadassi, frazione di Fabbrica Curone, ha accolto con grande calore il Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini. Una giornata di profonda fede e condivisione per l’alta Val Curone, culminata in una Solenne Celebrazione Eucaristica alla presenza di numerosi fedeli, istituzioni civili e militari dell’intero territorio.

La Messa e il saluto iniziale

Sabato 4 Luglio presso la Chiesa Parrocchiale di “San Giorgio” di Garadassi, Frazione di Fabbrica Curone, Monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona, ha fatto visita a questa piccola comunità dell’alta Val Curone presiedendo la Solenne Celebrazione Eucaristica che è stata animata dalla Corale, diretta dal Maestro Luigi Tosi. Dopo il saluto iniziale, Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato e Amministratore della Comunità Pastorale, ha rivolto al Vescovo un sentito discorso augurale, ringraziandolo ancora una volta per la sua presenza in mezzo a questo territorio diocesano e per la stima e l’affetto che nutre nei suoi confronti.

Il messaggio del Vescovo

Dal canto suo il Vescovo Marini ha sottolineato l’importanza della fede che è un incontro del Signore con noi e dà vita ad una storia d’amore per lasciarsi amare ed amarlo e l’impegno a diventare sempre di più costruttori e operatori di pace in mezzo alle tante sfide in atto nella nostra società.

Le autorità presenti

Erano presenti oltre a tanti fedeli delle altre comunità parrocchiali che compongono la comunità pastorale dell’alta Val Curone, le autorità civili e militari del territorio:

Il Sindaco di Fabbrica Curone De Antoni

Il sindaco di Volpedo Giardini

Il Vice Sindaco di Montemarzino Bonacini

Il Sindaco di Sarezzano Mogni

Il Sindaco di Gremiasco Nuvione

L’On. Affronti e l’On. Sozzani

Il presidente della Fondazione Comunitaria di Pavia Albini

Il Comm. Governale, Delegato Provinciale degli Insigniti delle Onorificenze Cavalleresche

Inoltre erano presenti:

Il Maresciallo La Manna Comandante della Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone

L’Ispettore della Polizia Stradale di Tortona Ciffolillo

Il Neo Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Tortona Viggiano

Il Responsabile Diocesano della Confraternita di Sant’Antonio da Padova Pivetti

I doni della comunità e il prossimo appuntamento

Al termine della Celebrazione e prima della benedizione finale la Referente della Comunità Pastorale Signora Cinzia Arsura ha rivolto un ringraziamento particolare a S. E. Il Vescovo Marini per il ministero pastorale che svolge con tanta dedizione in mezzo al suo popolo, con un’attenzione particolare alle piccole comunità, mentre gli appartenenti al Consiglio Pastorale hanno offerto al Presule in simbolo di riconoscenza per questa visita così importante alcuni libri di storia locale e una croce pettorale, con l’augurio di poter sempre essere ricordati nelle sue preghiere.

Subito dopo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, tutti gli intervenuti si sono ritrovati presso la Sala Giunta del Consiglio Comunale per un rinfresco e un brindisi augurale, con la gioia di ritrovarci tutti insieme ancora una volta con il nostro Vescovo domenica 2 Agosto nella Chiesa Parrocchiale di Caldirola.