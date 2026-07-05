L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato a Costa d’Oneglia alla 36ª edizione della Festa della Bandiera Argentina. Lo storico appuntamento, organizzato dal Circolo Manuel Belgrano, celebra e rinnova ogni anno il profondo legame esistente tra il territorio imperiese e la comunità argentina, unendo due popoli attraverso le vicende delle famiglie emigrate oltreoceano.

Un patrimonio comune oltre l’oceano

La manifestazione rappresenta un momento fondamentale di incontro e condivisione per l’intera comunità. L’obiettivo dell’iniziativa è mantenere vive le radici e i rapporti che, nel corso del tempo, hanno indissolubilmente unito la Liguria e l’Argentina. Questa solida amicizia è stata forgiata dalle storie di migliaia di emigrati e delle loro famiglie, capaci di costruire un vero e proprio patrimonio comune basato su:

Valori umani e sociali

Tradizioni secolari

Identità condivisa

Le dichiarazioni dell’Assessore Scajola

A sottolineare il valore storico di questa eredità è stato lo stesso esponente della Giunta regionale. “La Festa della Bandiera Argentina è un appuntamento che da trentasei anni custodisce e valorizza una parte importante della storia del nostro territorio”, ha dichiarato Marco Scajola.

L’assessore ha poi voluto ricordare il viaggio e le speranze di chi ha lasciato l’Italia, evidenziando come questo legame affondi “le proprie radici nelle vicende di tante famiglie che hanno attraversato l’oceano portando con sé cultura, tradizioni, spirito di sacrificio e amore per la propria terra d’origine”. Uno scambio continuo e vitale, mantenendo vivo un rapporto che per Scajola “ancora oggi rappresenta una grande ricchezza umana e sociale”.

Il plauso al Circolo Manuel Belgrano

Oggi, ha ricordato Scajola, sono molti gli argentini che conservano profonde origini liguri, mentre sul territorio imperiese le comunità “continuano a custodire con orgoglio questa storia di amicizia e integrazione che unisce due popoli”.

In chiusura, non è mancato un plauso ufficiale a chi, anno dopo anno, rende possibile l’evento: “Un sentito ringraziamento va al Circolo Manuel Belgrano che con passione e impegno, continua a promuovere questa manifestazione, trasformandola in un momento di condivisione, memoria e amicizia tra comunità unite da un patrimonio comune di valori e tradizioni”.