Lunedì 6 luglio, alle ore 21:30, la suggestiva Piazzetta del Collegio (già degli Scacchi) a Gavazzana ospiterà un atteso concerto interamente dedicato a uno dei più grandi rocker americani di sempre: Tom Petty. L’evento rappresenta una nuova imperdibile occasione per vivere l’atmosfera unica di questo piccolo “Borgo della Musica”, dove le note dal vivo di artisti professionisti si fondono con la cultura della bellezza, la condivisione in amicizia e un panorama mozzafiato.

Gavazzana, un “Borgo della Musica” tra natura e passione

Situato a poche curve di distanza sopra Cassano, Gavazzana è un piccolo villaggio capace di offrire ai suoi visitatori una vista impareggiabile e un profumo di serenità e passione. Insieme ad altri nove centri, la località è diventata un vero e proprio “Borgo della Musica”, votato alla bellezza semplice del ritrovarsi per ascoltare musica di qualità. Come ricordano gli stessi organizzatori, a Gavazzana basta una piccola offerta per ricevere in cambio “belle sensazioni”, in un ambiente magico dove l’amicizia abbraccia costantemente la passione.

Il tributo a Tom Petty: la formazione sul palco

Il concerto in programma sarà un sentito viaggio musicale nel repertorio dell’indimenticabile Tom Petty. Le sue iconiche sonorità, che intrecciano magistralmente cantautorato, rock e blues, saranno interpretate con sentimento e grandi capacità artistiche da una band composta da veri professionisti del settore.

A salire sul palco saranno:

Alex Gariazzo: chitarra e voce

chitarra e voce Riccardo Maccabruni: voce, piano e fisarmonica

voce, piano e fisarmonica Angie: basso

basso Francesco Cornaglia: batteria

Modalità di partecipazione e tesseramento 2026

L’ingresso per assistere all’esibizione musicale è a offerta. Per chi desidera sostenere attivamente il Club e avere la possibilità di partecipare alle tante attività proposte sul territorio, è inoltre aperto il tesseramento per l’anno 2026.

È possibile regalarsi o regalare una tessera rivolgendosi direttamente allo Staff durante i prossimi appuntamenti dal vivo, oppure comodamente online. Gli organizzatori invitano infine tutti gli interessati e gli appassionati a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dedicata all’iniziativa.