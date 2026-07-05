La musica degli anni ’80 e ’90 non tradisce mai, mantenendo intatto quell’incredibile fascino e quel ritmo capaci di far ballare anche chi all’epoca non era ancora nato. Ne è stata la dimostrazione lampante la serata di ieri a Villa Scarsella, a Diano Marina, dove si è registrato il tutto esaurito con 400 posti a sedere per il primo, attesissimo concerto dell’EMD Festival. Protagonista assoluta la tribute band imperiese dei “Solid Rockers”, che ha incantato i presenti riproponendo al meglio le indimenticabili atmosfere dei Dire Straits.

L’emozione di una musica che accende la vita

Il calore suscitato dal riportare in auge i grandi successi del passato ha confermato una certezza: queste sonorità sanno trasmettere sensazioni uniche e meravigliose. Anche ascoltando brani sconosciuti ai più, la scintilla dell’amore per la vita e la passione per la grande musica si accendono immancabilmente nel pubblico, regalando emozioni profonde che le produzioni odierne faticano ad eguagliare. Il successo e l’entusiasmo della serata hanno colpito ancora una volta nel segno, premiando le scelte della direzione e confermando la bontà del programma stilato dagli organizzatori dell’evento, Ivan Marino e Carlo Ferraro, che la band ha pubblicamente ringraziato per la splendida serata che ha visto una calorosa risposta del pubblico presente. Una musica che ha saputo conquistare anche tanti giovani mossi dall’irrefrenabile ritmo di queste stuopende canzoni.

Il tributo al rock melodico di Mark Knopfler

A infiammare la platea, occupando ogni posto a sedere disponibile, è stata l’esibizione impeccabile dei “Solid Rockers”, nota e affermata band del territorio che ha portato sul palco non solo il rock melodico, ma i più grandi successi della leggendaria formazione britannica guidata dal chitarrista scozzese Mark Knopfler. Il gruppo, nato tra il 2008 e il 2009 da un’idea di Fabrizio Barbera (da sempre grandissimo fan dei Dire Straits), ha saputo regalare un vero e proprio viaggio nel tempo. In oltre quindici anni di carriera, i Solid Rockers hanno accumulato una vasta e solida esperienza dal vivo, esibendosi in numerosi concerti tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

La formazione sul palco

Dopo alcuni fisiologici cambi di formazione nel corso degli anni, la band ha trovato oggi il suo equilibrio perfetto con l’attuale sestetto, composto interamente da musicisti di lungo corso. A esibirsi sul palco di Diano Marina sono stati:

Fabrizio Barbera: voce e chitarre

voce e chitarre Maurizio Dedoni: basso

basso Luca Giuffrida: batteria

batteria Riccardo Malan: chitarra ritmica

chitarra ritmica Paolo Bertolissi: sax e tastiere

sax e tastiere Riccardo Sasso: pianoforte e tastiere

Il cartellone dei prossimi appuntamenti

Dopo lo straordinario successo inaugurale, l’EMD Festival prosegue con un’offerta culturale eterogenea, pronta ad accontentare ogni preferenza artistica. Ecco i prossimi eventi in programma:

Sabato 11 luglio: Arcipelago di segni – Spettacolo di balletto a cura del Deos Danse Ensemble Opera Studio, con la partecipazione in apertura della Scuola New Movanimart.

Arcipelago di segni – Spettacolo di balletto a cura del Deos Danse Ensemble Opera Studio, con la partecipazione in apertura della Scuola New Movanimart. Venerdì 24 luglio: Carmina Burana – Cantata scenica corale di Carl Orff, eseguita dai Cori filarmonici di Nizza e Sanremo, con solisti, pianisti e i percussionisti del Cnr di Nizza.

Carmina Burana – Cantata scenica corale di Carl Orff, eseguita dai Cori filarmonici di Nizza e Sanremo, con solisti, pianisti e i percussionisti del Cnr di Nizza. Venerdì 7 agosto: Paul McCartney e i Beatles – Concerto-racconto tra teatro e musica con Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante.

Paul McCartney e i Beatles – Concerto-racconto tra teatro e musica con Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante. Giovedì 13 agosto: Elton John Tribute Show – Spettacolo tributo con la band The One.

Elton John Tribute Show – Spettacolo tributo con la band The One. Lunedì 17 agosto: Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni) – Le colonne sonore più belle eseguite dall’Ensemble femminile Le Muse, con le voci di Angelica Depaoli e Max Di Lullo.

Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni) – Le colonne sonore più belle eseguite dall’Ensemble femminile Le Muse, con le voci di Angelica Depaoli e Max Di Lullo. Mercoledì 26 agosto: Tre come Noi – Serata all’insegna del grande jazz con Dado Moroni (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Hamid Drake (batteria).

Prevendite e informazioni utili

I biglietti per tutti gli spettacoli in programma prevedono posti numerati e sono già disponibili per l’acquisto attraverso diversi canali:

Online: sul portale www.ticket.it.

sul portale www.ticket.it. Diano Marina: presso l’ufficio di via Cavour 30 (aperto nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 9:30 alle 12:30).

presso l’ufficio di via Cavour 30 (aperto nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 9:30 alle 12:30). San Bartolomeo al Mare: presso l’agenzia Gianna Viaggi, in via Aurelia 137 (durante i consueti orari di apertura).

Per conoscere ulteriori dettagli e rimanere aggiornati sulle iniziative, è possibile consultare il sito ufficiale emdfestival.it, scrivere all’indirizzo e-mail info@emdfestival.it, oppure seguire i canali social Facebook e Instagram. A disposizione del pubblico è attivo anche il numero dell’infoline 351.4221860 (utilizzabile anche per inviare messaggi via WhatsApp).

Le immagini del concerto: