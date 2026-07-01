Tutto pronto per la terza edizione del “Predosa Music Festival”, l’evento musicale che trasformerà il locale campo sportivo comunale in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Organizzata dal Comune di Predosa in collaborazione con Acquieventi APS, la kermesse andrà in scena venerdì 3 luglio 2026, offrendo una notte all’insegna del divertimento, della musica dance e della socialità.

Un palco per ballare fino a tarda notte

Il festival prenderà il via alle ore 22:00 e accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio musicale fino alle ore 03:00 del mattino. Per l’occasione, gli organizzatori hanno svelato una line-up che vedrà alternarsi alla console artisti molto amati dai giovani del territorio. I DJ chiamati a far ballare la piazza sono:

Lorenzo Pallavidino

Marcel

Vincenzo De Marco – Il Viceee

L’animazione vocale, supportata da spettacolari giochi di luci laser, promette di ricreare le atmosfere dei grandi club all’aperto, confermando il format di successo delle passate edizioni.

Ingresso gratuito e area ristoro

L’evento si terrà presso il Campo Sportivo Comunale di Predosa, una location ampia e ideale per accogliere il pubblico in totale sicurezza. Come per le edizioni precedenti, un punto di forza fondamentale della manifestazione è l’ingresso, che sarà completamente gratuito (Free Entry) per tutti i partecipanti.

Per garantire il massimo comfort a chi deciderà di trascorrere la serata al festival, l’organizzazione ha predisposto un servizio “Food Corner” curato da Acquieventi. L’area food and beverage permetterà a tutti di rifocillarsi tra un DJ set e l’altro, rendendo il Predosa Music Festival un evento completo e accessibile. L’appuntamento vede anche la partecipazione di diverse realtà del territorio, tra cui Makin Noize, Il Vice e Thomas Bartoluccio FL Service.