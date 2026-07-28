Sabato 1 agosto 2026, il Parco Panoramico La Ciocca di Cassine (AL) ospiterà l’esibizione di Elisa Guarraggi, in occasione dell’Indiependenza Festival 2026. L’artista porterà in scena “LUNA: Tracce di pane”, uno spettacolo che unisce antichi canti popolari e sperimentazione sonora, incarnando perfettamente lo spirito della rassegna che quest’anno ha come motto “In questa provincia, il cuore risuona”.

L’artista e la sua ricerca musicale

Elisa Guarraggi, cantante, attrice e performer, si distingue per una ricerca artistica poliedrica e affascinante. Il suo lavoro sul palcoscenico fonde sapientemente diverse discipline e linguaggi espressivi, tra cui:

Il canto tradizionale.

Il teatro contemporaneo.

Le pratiche vocali collettive.

Attraverso l’uso della voce, la narrazione e l’improvvisazione, l’artista è in grado di costruire suggestivi paesaggi sonori che traggono profonda ispirazione dalla tradizione orale e dalle memorie storiche dei territori.

Lo spettacolo e le informazioni per partecipare

Il pubblico presente a Cassine potrà assistere a un vero e proprio viaggio vocale. Con il progetto “LUNA: Tracce di pane”, i canti popolari del passato assumono una veste del tutto inedita grazie all’utilizzo della loop station. Questa contaminazione permette di creare un’esperienza d’ascolto unica, capace di rimanere magicamente sospesa tra la dimensione del rito, l’energia del concerto e l’intimità del racconto.

I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili per l’acquisto sulla piattaforma DICE. Ulteriori dettagli visivi sull’appuntamento sono riportati nel file locandina 1_2.jpg diffuso per promuovere la serata.