Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina, domenica 5 luglio, lungo la ex statale per Asti, all’altezza della frazione alessandrina di San Michele. Poco dopo l’area commerciale dove è situato il supermercato Bennet, due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Il tragico bilancio dell’impatto è di una persona deceduta e di un ferito trasportato in ospedale.

L’intervento dei soccorsi

L’incidente si è consumato nel tratto di viabilità che supera la zona commerciale in direzione Asti. L’allarme ha fatto tempestivamente giungere sul posto il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, incaricate di gestire la situazione, soccorrere le persone coinvolte e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

Il bilancio del drammatico schianto

Le conseguenze del frontale tra le due vetture sono state purtroppo fatali. Questo il quadro clinico confermato in seguito all’intervento dei sanitari:

Una vittima: un paziente di 65 anni è deceduto a seguito dell’impatto.

un paziente di 65 anni è deceduto a seguito dell’impatto. Un ferito: una seconda persona ha riportato ferite di media gravità ed è stata trasportata in codice giallo presso il DEA dell’Ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria per ricevere le cure necessarie.