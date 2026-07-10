Dopo il successo della serata d’esordio, il 15° EMD Festival di Diano Marina si prepara ad accogliere un nuovo e intenso appuntamento all’insegna dell’arte e dell’espressione corporea. Domani sera, sabato 11 luglio alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Villa Scarsella ospiterà una serata interamente dedicata alla danza contemporanea. Sul palcoscenico dianese andrà in scena un emozionante doppio spettacolo che vedrà protagoniste l’accademia “New Movanimart” e la compagnia genovese “Deos”, pronte a regalare al pubblico due veri e propri inni alla vita.

La prima parte: passione e narrazione con la “New Movanimart”

Ad aprire la kermesse saranno le talentuose allieve della Scuola “New Movanimart” di Imperia, guidate dalla direzione artistica e dalle coreografie di Roberta Airaghi e Massimo Filippi. La loro esibizione si articolerà in due momenti distinti e complementari:

Un suggestivo estratto della Carmen di Bizet , sapientemente rivisitata in chiave moderna. L’opera esplorerà il desiderio e l’amore come forze irrefrenabili e distruttive, portando in scena un’affascinante fusione tra la danza contemporanea e quella spagnola, caratterizzata da passi marcati, ventagli nell’aria e duetti intrisi di orgoglio e passione.

, sapientemente rivisitata in chiave moderna. L’opera esplorerà il desiderio e l’amore come forze irrefrenabili e distruttive, portando in scena un’affascinante fusione tra la danza contemporanea e quella spagnola, caratterizzata da passi marcati, ventagli nell’aria e duetti intrisi di orgoglio e passione. Una coinvolgente sintesi del Mercante di libri, che racchiude il meglio del recente e apprezzato saggio portato in scena dall’accademia. Una narrazione delicata che, spulciando tra uno scaffale e l’altro, aprirà pagine cariche di avventura, paure, amicizie e sogni.

La seconda parte: l’incontro tra Oriente e Occidente di “Arcipelago di segni”

La seconda metà dello spettacolo vedrà salire sul palco i ballerini professionisti Luca Alberti, Emanuela Bonora, Carlotta Brogi e Giulio Venturini della “Danse Ensemble Opera Studio” (Deos) di Genova. Sotto le coreografie e la direzione di Giovanni Di Cicco, interpreteranno “Arcipelago di segni”.

L’opera, nata in collaborazione con l’Associazione Echo-art in occasione del 36° Festival Musicale del Mediterraneo per ricordare il lancio della bomba atomica su Hiroshima, rappresenta un potente e spirituale viaggio che mescola danza, musica e arti marziali. Sarà un vero e proprio incontro tra Oriente e Occidente, maturato a contatto con i maestri delle tradizionali discipline nipponiche, dove la forza della danza si fonderà con i suoni delle percussioni giapponesi e con le musiche originali di Joji Hirota.

Info, prevendite e organizzazione

L’EMD Festival, rassegna che quest’anno propone sette appuntamenti complessivi, è organizzato dall’associazione Ritorno all’Opera con la stretta collaborazione del gruppo Amici della Musica del Golfo Dianese. L’iniziativa vanta la partecipazione e il sostegno del Comune di Diano Marina, oltre al patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

I biglietti, con posti numerati, sono disponibili in prevendita attraverso i seguenti canali ufficiali:

Online: tramite il circuito www.ticket.it.

tramite il circuito www.ticket.it. A Diano Marina: presso l’ufficio di via Cavour 30 (aperto giovedì, venerdì e sabato dalle ore 09:30 alle 12:30).

presso l’ufficio di via Cavour 30 (aperto giovedì, venerdì e sabato dalle ore 09:30 alle 12:30). A San Bartolomeo al Mare: presso l’agenzia Gianna Viaggi in via Aurelia 137 (negli orari di apertura al pubblico).

Per richiedere ulteriori informazioni è attiva l’infoline telefonica al numero 351.4221860 (utilizzabile anche via WhatsApp). In alternativa, è possibile consultare il sito ufficiale emdfestival.it, scrivere a info@emdfestival.it o seguire i profili social della manifestazione su Facebook e Instagram.

I prossimi appuntamenti in cartellone

Dopo la serata dedicata alla danza, il calendario del 15° EMD Festival proseguirà nelle prossime settimane offrendo al pubblico una proposta artistica variegata:

Venerdì 24 luglio: Carmina Burana – Celebre cantata scenica corale di Carl Orff con i Cori filarmonici di Nizza e Sanremo, accompagnati da solisti, pianisti e dalle percussioni degli Allievi del Cnr di Nizza.

Carmina Burana – Celebre cantata scenica corale di Carl Orff con i Cori filarmonici di Nizza e Sanremo, accompagnati da solisti, pianisti e dalle percussioni degli Allievi del Cnr di Nizza. Venerdì 7 agosto: Paul McCartney e i Beatles – Un affascinante concerto-racconto tra teatro e musica con l’attore Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante.

Paul McCartney e i Beatles – Un affascinante concerto-racconto tra teatro e musica con l’attore Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante. Giovedì 13 agosto: Elton John Tribute Show – Le intramontabili hit del genio britannico riproposte dal vivo dalla tribute band “The One”.

Elton John Tribute Show – Le intramontabili hit del genio britannico riproposte dal vivo dalla tribute band “The One”. Lunedì 17 agosto: Una Notte a Hollywood – Le più belle colonne sonore del cinema interpretate dall’Ensemble femminile Le Muse, accompagnate dai vocalist Angelica Depaoli e Max Di Lullo.

Una Notte a Hollywood – Le più belle colonne sonore del cinema interpretate dall’Ensemble femminile Le Muse, accompagnate dai vocalist Angelica Depaoli e Max Di Lullo. Mercoledì 26 agosto: Tre come Noi – Chiusura di prestigio all’insegna del grande jazz con il trio d’eccezione formato da Dado Moroni (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Hamid Drake (batteria).