Il Santuario della Madonna della Guardia di Tortona si prepara a vivere il momento più intenso dell’anno con le celebrazioni della Novena e della solenne Festa dell’Apparizione. A partire da giovedì 20 agosto 2026 fino al culmine di sabato 29 agosto, la comunità si riunirà in preghiera per una serie di appuntamenti religiosi che vedranno la partecipazione di illustri figure ecclesiastiche, tra cui il cardinale Angelo De Donatis e il Vescovo diocesano Monsignor Guido Marini.

Il programma della Novena (20 – 28 agosto)

La Novena prenderà il via giovedì 20 agosto. Durante questo periodo, il programma giornaliero prevede:

Sante Messe alle ore 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 e 21:00.

Lodi mattutine alle ore 7:40 (con l’esclusione della domenica).

Recita del Santo Rosario tutti i giorni alle ore 16:30 e alle 20:30.

Le celebrazioni pomeridiane delle 17:00 saranno officiate dal sacerdote orionino Don Flaviu Enache, missionario in Brasile, mentre la Celebrazione Eucaristica delle 21:00 e la predicazione della novena saranno affidate a Sua Eccellenza Monsignor Marco Prastaro, Vescovo di Asti.

Sabato 22 agosto, alle ore 17:30, il cortile del Centro “Mater Dei” ospiterà la Messa dei malati presieduta da Monsignor Marco Daniele, Vicario Episcopale e Parroco del Duomo di Voghera.

La vigilia della festa, venerdì 28 agosto alle ore 23:00, sarà contrassegnata dalla Santa Messa presieduta dal Vescovo diocesano Monsignor Guido Marini, affiancato dai parroci della città. A seguire, come da consuetudine, non mancherà il tradizionale “Caffè di Don Orione”.

La solennità dell’Apparizione (Sabato 29 agosto)

Il 29 agosto, giorno centrale della solennità, l’affluenza dei fedeli sarà accompagnata da numerose Sante Messe fin dalle prime ore del mattino:

Ore 6:30: Celebrazione presieduta da Don Alessandro D’Acunto, direttore del Piccolo Cottolengo di Milano.

Celebrazione presieduta da Don Alessandro D’Acunto, direttore del Piccolo Cottolengo di Milano. Ore 7:30: Messa officiata da Don Claudio Baldi, Parroco della Cattedrale di Tortona.

Messa officiata da Don Claudio Baldi, Parroco della Cattedrale di Tortona. Ore 8:30: Messa dei giubilei sacerdotali e religiosi presieduta da Padre Tarcisio Vieira, Direttore generale dell’Opera orionina.

Messa dei giubilei sacerdotali e religiosi presieduta da Padre Tarcisio Vieira, Direttore generale dell’Opera orionina. Ore 10:30: Solenne Pontificale presieduto da Sua Eminenza il cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore.

Solenne Pontificale presieduto da Sua Eminenza il cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore. Ore 15:30: Celebrazione presieduta da Don Giovanni Carollo, Direttore provinciale.

Celebrazione presieduta da Don Giovanni Carollo, Direttore provinciale. Ore 17:00: Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Guido Marini, il quale guiderà poi la solenne processione con la Statua della Madonna fino in Duomo con la recita del Credo (come da volontà di Don Orione) e impartirà la Benedizione Eucaristica al rientro in Santuario.

Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Guido Marini, il quale guiderà poi la solenne processione con la Statua della Madonna fino in Duomo con la recita del Credo (come da volontà di Don Orione) e impartirà la Benedizione Eucaristica al rientro in Santuario. Ore 21:00: Messa officiata da Don Maurizio Ceriani, Vicario Episcopale e Parroco di Casei Gerola.

Messa officiata da Don Maurizio Ceriani, Vicario Episcopale e Parroco di Casei Gerola. Ore 22:15: Tradizionale spettacolo pirotecnico.

Tradizionale spettacolo pirotecnico. Ore 22:30: Ultima Santa Messa a conclusione della giornata, celebrata dal Rettore Don Luigino Brolese.

Le Messe nella Cripta e la celebrazione conclusiva

Durante la solennità del 29 agosto, anche la Cripta del Santuario accoglierà diverse funzioni presiedute dai sacerdoti orionini della comunità. Gli orari saranno i seguenti:

Ore 8:00 con Don Virgilio Merelli.

Ore 9:00 con Don Vittorio Muzzin.

Ore 10:00 con Don Luigi Fiordaliso.

Ore 11:00 con Don Sesto Falchetti.

Ore 18:30 con Don Giorgio Murtas.

Le celebrazioni si chiuderanno ufficialmente la mattina di domenica 30 agosto alle ore 8:00, con l’Eucaristia dedicata a tutti i benefattori defunti.

Come seguire le celebrazioni a distanza

Per tutti coloro che non potessero partecipare fisicamente alle funzioni, il Santuario garantirà un’ampia copertura multimediale. Sarà possibile seguire la cronaca quotidiana delle giornate, con foto e audio delle riflessioni, sia sul sito ufficiale (www.madonnadellaguardiatortona.it) che sulla pagina Facebook del Santuario (Madonna della guardia di Tortona).

Inoltre, collegandosi al sito www.fulgordiretta.it e inserendo il codice di accesso guardiatortona, i fedeli avranno l’opportunità di seguire in diretta streaming tutte le celebrazioni della novena e della festa.