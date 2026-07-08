Domenica 12 luglio il comune di Sale si prepara ad ospitare “Gioca con noi!”, un vivace pomeriggio di festa organizzato dall’Associazione Cinofila Zampa Sul Pioppo. L’appuntamento si svolgerà dalle ore 15:30 alle 18:30, promettendo ore di spensieratezza e svago per i partecipanti.

Il punto di ritrovo e le attività

Il ritrovo per prendere parte all’iniziativa è fissato a Sale, precisamente in Via Ortigrandi, 21. L’associazione ha predisposto una serie di attività ludiche diversificate per intrattenere il pubblico nel corso del pomeriggio.

I presenti avranno la possibilità di cimentarsi in diversi giochi, tra cui:

Croquet

Palla in buca

Puzzlemania

Pesca al cane

Premi e ringraziamenti agli sponsor

Ad arricchire l’offerta della giornata, l’organizzazione ha previsto anche la distribuzione di “premi e golosità”. L’Associazione Zampa Sul Pioppo ha inoltre diffuso un messaggio di invito sui social (“vi aspettiamo”), cogliendo l’occasione per ringraziare pubblicamente gli sponsor che hanno supportato la realizzazione dell’evento, ovvero Il Punto Mobili, la Barberia di Augustin, il Molino Delconte Aldo s.r.l. e Carli Emanuele.