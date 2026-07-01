Progetto realizzato grazie alla LILT di Alessandria in collaborazione con il progetto Ospedali Dipinti

Un ambiente capace di accogliere, rassicurare e accompagnare bambini e famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura. È stato inaugurato all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria il progetto “Oltre l’Orizzonte”, il nuovo spazio realizzato all’interno della Terapia Intensiva Pediatrica, la cui Direttrice è Elisabetta Lampugnani, grazie al sostegno della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Alessandria, che ha avviato una patnership con Ospedali Dipinti.

L’intervento ha trasformato una normale stanza in un ambiente a misura di bambino, dedicato ai colloqui tra équipe sanitaria e familiari, pensato per favorire ascolto, vicinanza e condivisione in un contesto accogliente e riservato. Lo spazio è stato impreziosito dall’opera artistica realizzata da Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti, che ha dato vita a un locale completamente ridisegnato, rappresentante una terrazza affacciata su un paesaggio con vista sul Monviso, luminoso e ricco di suggestioni, capace di accompagnare i più piccoli e le loro famiglie in un viaggio di immaginazione e serenità.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti durante la Pigiama Run 2025, manifestazione benefica nazionale promossa dalla LILT, disputata per il secondo anno consecutivo a Borgoratto Alessandrino, integrati da una donazione privata. Le risorse sono state destinate alla realizzazione di un progetto che pone al centro non soltanto gli aspetti clinici dell’assistenza, ma anche quelli emotivi, relazionali e psicologici che accompagnano il percorso di cura dei bambini ricoverati.

«La qualità delle cure passa anche attraverso la qualità degli spazi e delle relazioni – sottolinea la dott.ssa Lampugnani – Disporre di un ambiente dedicato ai momenti di confronto con le famiglie, progettato per essere accogliente e rassicurante, significa poter offrire un supporto ulteriore ai bambini e ai loro genitori nei passaggi più complessi del percorso assistenziale. Ringraziamo la LILT Alessandria, Ospedali Dipinti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che arricchisce ulteriormente il percorso di umanizzazione delle cure del nostro Ospedale Infantile».

«Con “Oltre l’Orizzonte” abbiamo voluto contribuire a rendere più accogliente e umano il percorso di cura dei bambini e delle loro famiglie – afferma Aldo Alpa, Presidente della LILT Alessandria – Grazie al talento di Silvio Irilli è nato un ambiente pensato per i bambini e i loro genitori che permette ai piccoli pazienti un viaggio immaginario con la fantasia per allontanare la paura e alleggerire il peso della malattia, capace di trasmettere serenità, favorire l’ascolto e infondere speranza nei momenti più delicati del percorso di cura. Non si tratta soltanto di un progetto artistico, ma di un intervento concreto che mette al centro la persona e ci ricorda come la cura passi anche attraverso l’accoglienza, l’empatia e la vicinanza. Il nostro ringraziamento va a tutti i partecipanti alla Pigiama Run del 2025: in tanti hanno contribuito con un piccolo gesto ad un progetto collettivo, che farà davvero la differenza».

