Da dove si comincia davvero quando si vuole creare una linea cosmetica affidandosi a un terzista? Non dalla formula, ma dalle decisioni. Prima di chiedere un preventivo servono obiettivi chiari, vincoli di budget e promesse di prodotto sostenibili: definirli a monte è ciò che separa un progetto profittevole da uno che brucia tempo e denaro senza mai arrivare allo scaffale.

Molti saloni, distributori e piccoli marchi haircare immaginano il percorso come un dialogo tecnico su tensioattivi e profumazioni. È un errore di prospettiva. La parte tecnica arriva dopo, e scorre liscia solo se il lavoro preliminare è fatto bene. Questo articolo non ripete le classiche fasi della produzione: si concentra su ciò che va deciso e verificato prima, quando ancora si può cambiare rotta senza costi.

In breve: cosa decidere prima del preventivo

Prima di contattare un laboratorio, conviene arrivare con alcune scelte già abbozzate. Bastano poche righe per orientare tutto il progetto:

Canale di vendita : banco in salone, e-commerce, distribuzione o kit professionale.

: banco in salone, e-commerce, distribuzione o kit professionale. Target e uso : tipo di capello e cute, frequenza, esigenza specifica da risolvere.

: tipo di capello e cute, frequenza, esigenza specifica da risolvere. Posizionamento : fascia di prezzo, margine atteso e volumi realmente sostenibili.

: fascia di prezzo, margine atteso e volumi realmente sostenibili. Non negoziabili : profumo, texture, ingredienti esclusi, orientamento vegan o clean.

: profumo, texture, ingredienti esclusi, orientamento vegan o clean. Formato e pack : millilitri, tipo di erogatore, compatibilità con l’uso in salone.

: millilitri, tipo di erogatore, compatibilità con l’uso in salone. Chi gestisce la parte normativa: notifica, documentazione, ruolo di persona responsabile.

Un mini-glossario per capirsi con il terzista fin dal primo incontro:

Private label : personalizzazione di un prodotto già formulato e testato, scelto da un catalogo esistente.

: personalizzazione di un prodotto già formulato e testato, scelto da un catalogo esistente. Full service : servizio che copre l’intera catena. Alcuni operatori lo descrivono includendo ricerca e sviluppo, produzione, confezionamento, packaging e anche pratiche regolatorie come CPNP e fascicolo di prodotto.

: servizio che copre l’intera catena. Alcuni operatori lo descrivono includendo ricerca e sviluppo, produzione, confezionamento, packaging e anche pratiche regolatorie come CPNP e fascicolo di prodotto. Persona responsabile : il soggetto che, insieme in determinate circostanze ai distributori, deve trasmettere alcune informazioni tramite il portale europeo di notifica.

: il soggetto che, insieme in determinate circostanze ai distributori, deve trasmettere alcune informazioni tramite il portale europeo di notifica. CPNP: il Cosmetic Products Notification Portal, sistema online gratuito europeo; una volta notificato lì, il prodotto non richiede ulteriori notifiche nazionali nell’Unione.

Che cosa significa davvero laboratorio cosmetico conto terzi

La produzione cosmetici conto terzi consiste nell’affidare a un’azienda specializzata l’intero processo di fabbricazione di un prodotto: dalla ricerca e sviluppo all’approvvigionamento delle materie prime, dalla produzione al confezionamento, fino alla gestione della documentazione normativa per l’immissione sul mercato. È il modello che permette a un marchio di esistere senza possedere un impianto.

Attenzione però a non appiattire tutto sotto la stessa etichetta. Non tutti i partner offrono lo stesso ventaglio: alcuni lavorano prevalentemente su formule già pronte da catalogo, altri propongono anche sviluppo su misura. La private label, in senso stretto, è la personalizzazione di un prodotto già formulato e testato. Il servizio che alcuni operatori chiamano full service, invece, viene presentato come copertura dell’intera catena, comprese in certi casi le pratiche regolatorie. Sono opzioni diverse, con implicazioni diverse su tempi, minimi d’ordine e libertà creativa.

Il punto che quasi nessuno dice a voce alta: conto terzi non equivale automaticamente a prodotto pronto da vendere. Ricevere i flaconi in magazzino è solo una parte del lavoro; perché quella merce sia legalmente commerciabile serve una serie di adempimenti a monte. Per questo conviene chiarire fin dall’inizio fin dove arriva il servizio: confrontare fin da subito un laboratorio cosmetico conto terzi che dichiara supporto anche documentale con uno che si limita alla produzione cambia tempi, responsabilità e costi.

Ultima distinzione utile: specializzato contro generalista. Per una linea da salone — shampoo tecnici, trattamenti per capelli colorati, prodotti per cute sensibile — un laboratorio che conosce il mondo dell’acconciatura può portare un vantaggio in termini di performance attese e sensorialità. Un partner più generalista può andare bene per prodotti standard, meno per referenze che devono reggere il confronto con marchi professionali affermati.

Prima del preventivo: obiettivo, target e vincoli

Un preventivo richiesto senza un obiettivo commerciale definito produce numeri inutili. Vendere in salone al banco, aprire un e-commerce, distribuire ad altri professionisti o comporre un kit professionale sono strategie con logiche di prezzo, quantità e packaging completamente diverse. Decidere il canale prima di parlare di formula orienta ogni scelta successiva.

Poi il target. Non basta dire capelli. Serve specificare frequenza d’uso, tipo di capello e di cute, esigenze reali: colorati, ricci, cute sensibile, cuoio capelluto grasso. Un prodotto pensato per tutti finisce spesso per non convincere nessuno. La segmentazione, anche minima, guida la formulazione verso risultati percepibili dalla cliente.

Terzo blocco: i vincoli di posizionamento. Fascia di prezzo, margine atteso, quantità minime sostenibili per il proprio giro d’affari. Chi vende volumi ridotti non può ragionare come chi ne muove molti. Sovradimensionare il primo ordine è tra gli errori più costosi: capitale immobilizzato, magazzino e rischio di scadenza prima ancora di aver validato il prodotto sul mercato.

Infine i non negoziabili del marchio. Sono le poche scelte che definiscono l’identità: una direzione olfattiva, una texture, ingredienti esclusi per posizionamento etico, l’orientamento vegan o clean. Alcuni laboratori dichiarano formule con esclusioni precise — c’è chi propone formule descritte come clean, con esclusione dichiarata di parabeni, PEG, siliconi, SLES, oli minerali, petrolati e profumi aggressivi. Sono posizionamenti di mercato, non standard universali. Se una scelta simile è identitaria per il proprio brand, va messa nero su bianco all’inizio, non scoperta a metà progetto.

Il brief che accelera tutto

Un buon brief riduce il numero di iterazioni. Il terzista si aspetta informazioni concrete, non intenzioni vaghe. Due o tre prodotti di riferimento aiutano moltissimo: non per copiarli, ma per allineare le aspettative su performance e sensazione d’uso. Dire mi piace come si distribuisce quel balsamo comunica più di dieci aggettivi.

Servono poi specifiche funzionali: che prestazione ci si aspetta, quanta schiuma, che tipo di risciacquo, la pettinabilità dopo l’uso, la viscosità desiderata. Sono parametri che il chimico può tradurre in scelte tecniche, mentre un vorrei un buon shampoo lo lascia a indovinare. Il formato e il pack vanno indicati presto, insieme ai vincoli logistici — conservazione, trasporto, durata attesa — perché possono incidere su formula e confezionamento più di quanto si creda.

Fattibilità tecnica: le domande giuste sugli ingredienti

Non tutto ciò che si desidera è realizzabile a costi e tempi ragionevoli. La disponibilità delle materie prime è variabile: alcuni attivi possono avere approvvigionamento incerto o prezzi volatili, e conoscere le alternative equivalenti in anticipo aiuta a proteggere il progetto da rallentamenti. Chiedere quali ingredienti rischiano di allungare i tempi è una domanda intelligente da porre subito.

La compatibilità tra formula e packaging è un capitolo spesso sottovalutato. Il contenitore non è solo un dettaglio estetico: la scelta del materiale e dell’erogatore può interagire con la formula. Per questo può essere prudente ragionare sul pack presto, non alla fine. Cambiarlo a formula chiusa, in alcuni casi, costringe a rivedere verifiche già impostate.

Profumazioni, allergeni, coloranti, perlescenze e attivi ad alta concentrazione possono aumentare la complessità della formula e avere implicazioni sull’etichetta. Aspettative realistiche qui evitano delusioni: una fragranza intensa e naturale al tempo stesso, per dire, non sempre è facile da conciliare con una formula stabile e un’etichetta pulita.

Claim e comunicazione: promesse che si possono mantenere

Conviene distinguere con attenzione ciò che un cosmetico comunica da promesse di tipo terapeutico. Un cosmetico agisce sulla superficie e sull’aspetto; un linguaggio che evoca cura o guarigione appartiene a un’altra categoria di prodotti. Ragionarci a monte, quando la comunicazione è ancora sulla carta, è più semplice che correggere dopo.

In linea generale, ogni affermazione dovrebbe poggiare su qualcosa di verificabile. Rinforza contro la rottura è un messaggio che, se supportato da dati, regge meglio di rigenera il capello, quasi sempre difficile da difendere. Sul fronte della trasparenza, l’INCI è pubblico e leggibile: comunicare la composizione è legittimo, gonfiarne il valore lo è meno. Per l’haircare professionale i messaggi più solidi restano quelli funzionali e misurabili — idratazione, protezione del colore, riduzione dell’effetto crespo, tenuta — a patto di poterli sostenere.

Normativa e documentazione: cosa deve esistere prima di vendere

Chi vende nell’Unione europea, Italia inclusa, fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1223/2009, entrato in vigore l’11 luglio 2013 in sostituzione della precedente Direttiva 76/768/CEE. Il passaggio più concreto per chi immette un prodotto sul mercato è la notifica europea, che avviene tramite il Cosmetic Products Notification Portal, il CPNP, un sistema online gratuito creato proprio per attuare il regolamento.

Un dettaglio pratico che risolve molti dubbi: quando un prodotto è notificato nel CPNP non è necessaria alcuna ulteriore notifica a livello nazionale nell’Unione. L’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 richiede che le persone responsabili — e in determinate circostanze i distributori — trasmettano alcune informazioni tramite il portale. Da qui una domanda da chiarire presto: chi assume, in concreto, il ruolo di persona responsabile del prodotto.

Il servizio full service, come lo descrivono alcuni operatori, può includere anche la gestione della notifica CPNP e la predisposizione del fascicolo di prodotto (PIF), insieme a ricerca e sviluppo, produzione, confezionamento e packaging. Non è però una regola generale: in altri casi parte di questi adempimenti resta al marchio. Sapere chi fa cosa evita zone grigie. La parte regolatoria ha tempistiche proprie, che si sommano allo sviluppo tecnico: metterle in conto aiuta a non promettere una data di lancio impossibile.

Test e controlli: cosa chiedere

La verifica del prodotto è un capitolo da affrontare in modo esplicito con il laboratorio, perché ciò che serve può dipendere dalla formula e dal contenitore. Vale la pena chiedere quali controlli sono previsti nel proprio caso e come vengono documentati. Non tutti i test sono sempre applicabili, ma discuterne in anticipo evita sorprese.

Attenzione anche alle diciture in etichetta. Se si vuole comunicare qualcosa con una dicitura specifica, conviene chiarire con il laboratorio quale prova viene effettivamente eseguita e come viene registrata, così da usare quel messaggio in modo corretto e sostenibile. In fase di produzione, definire in capitolato quali controlli qualità vengono eseguiti sui lotti mette il progetto al riparo dall’affidarsi alla sola fiducia.

Costi, minimi d’ordine e tempi senza sorprese

Un’offerta va letta per voci, non come cifra unica. Sviluppo formula, campioni, test, produzione, packaging, grafica ed etichette, logistica: ciascuna incide, e alcune si pagano una volta sola mentre altre si ripetono a ogni riordino. Confrontare due preventivi guardando solo il totale è fuorviante.

Sui minimi d’ordine il panorama è molto variabile e conviene guardare esempi concreti, non medie astratte. Alcuni operatori dichiarano soglie molto contenute: c’è chi indica la personalizzazione grafica a partire da 6 pezzi per referenza, e chi propone una private label da catalogo a partire da 25 pezzi. Per una formulazione personalizzata, invece, alcuni indicano minimi più alti, dell’ordine di 200-250 pezzi, perché cambiano processi e ammortamenti. Chi ragiona in bulk, cioè su semilavorati, può trovare soglie espresse in peso, per esempio a partire da 10 kg. Sono cifre dichiarate da singole aziende, utili come esempio del ventaglio possibile: la strategia sensata resta negoziare una roadmap — pilota, primo lotto, riordini — invece di puntare subito in alto.

Anche i tempi cambiano da operatore a operatore. Un esempio dichiarato parla di spedizione del primo ordine in 14 giorni e riordini in 7-10 giorni: dà l’idea di come la prima lavorazione tenda a essere più lunga del rifornimento. Ciò che fa lievitare costi e ritardi è quasi sempre lo stesso: cambi di packaging tardivi, promesse rivelatesi non realizzabili, troppe varianti fin dal debutto. Meno referenze fatte bene battono un catalogo ampio e fragile.

Come scegliere il laboratorio oltre al prezzo

La specializzazione conta più della tariffa. Un partner che unisce formulazione, supporto documentale e competenza sul packaging riduce il numero di interlocutori e di malintesi. Le certificazioni aiutano a orientarsi: alcuni laboratori dichiarano di essere certificati secondo standard come la ISO 9001, legata ai sistemi di gestione della qualità, e la ISO 22716, riferita alle buone pratiche di fabbricazione dei cosmetici. Chiedere di quali certificazioni dispone il laboratorio, e cosa coprono, è parte di una valutazione seria.

Per la selezione esistono elenchi di settore: una ricerca terzisti di categoria dell’associazione di riferimento arriva a riportare 128 realtà in quel preciso elenco. Usarlo come punto di partenza, per poi porre domande mirate su campionature, verifiche del prodotto, tracciabilità dei lotti e gestione delle non conformità, trasforma una ricerca generica in un confronto concreto. Non trascurate la tutela della formula e del marchio: accordi di riservatezza, chiarezza sulla proprietà intellettuale, eventuale esclusiva quando ha senso commerciale. Sono clausole che si discutono prima di firmare, non dopo il primo successo.

Una roadmap realistica verso il primo prototipo

Nelle prime settimane vanno chiuse le decisioni strutturali: brief, direzione del pack, messaggi sostenibili e budget indicativo. Sono le fondamenta; costruirci sopra prima di averle definite significa dover demolire.

Il ciclo dei prototipi funziona se il feedback è misurabile. Non mi piace non serve al formulatore; troppo denso, si distribuisce male sui capelli lunghi, il profumo svanisce troppo presto sì. Una validazione controllata in salone, con poche clienti selezionate e criteri chiari, dice più di mille impressioni raccolte a caso.

Il passaggio dal prototipo al lotto pilota arriva quando la formula convince in modo ripetibile, il pack è compatibile e le verifiche del prodotto sono impostate. A quel punto la produzione diventa una conseguenza logica di scelte già maturate, e non una scommessa. È esattamente questo il valore del lavoro fatto a monte: arrivare alla fabbricazione avendo già ridotto i rischi, invece di scoprirli quando costa troppo cambiare.

Domande frequenti

Cos’è la produzione cosmetici conto terzi

È l’affidamento a un’azienda specializzata dell’intero processo di fabbricazione di un cosmetico: dalla ricerca e sviluppo all’approvvigionamento delle materie prime, dalla produzione al confezionamento, fino alla documentazione normativa per l’immissione sul mercato. Consente a un marchio di esistere senza possedere un impianto proprio.

Che cos’è il CPNP e la notifica sostituisce quelle nazionali

Il CPNP è il Cosmetic Products Notification Portal, un sistema online gratuito europeo creato per attuare il Regolamento (CE) n. 1223/2009. Quando un prodotto è notificato nel CPNP non serve alcuna ulteriore notifica a livello nazionale all’interno dell’Unione europea.

Chi è la persona responsabile e cosa richiede l’articolo 13

L’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 richiede che le persone responsabili e, in determinate circostanze, i distributori trasmettano alcune informazioni tramite il CPNP. È bene chiarire presto chi, tra marchio e terzista, assume in concreto questo ruolo.

Che differenza c’è tra private label e formulazione personalizzata

La private label è la personalizzazione di un prodotto già formulato e testato, da catalogo; alcuni operatori dichiarano minimi contenuti, per esempio da 6 o da 25 pezzi. La formulazione personalizzata parte da zero sulle esigenze del marchio e tende ad avere minimi più alti, in certi casi dichiarati intorno a 200-250 pezzi.

Cosa comprende un servizio full service

Alcuni operatori descrivono il full service come copertura dell’intera catena: ricerca e sviluppo, produzione, confezionamento, packaging e pratiche regolatorie come CPNP e fascicolo di prodotto (PIF). Non è una regola universale: conviene verificare caso per caso quali passaggi sono effettivamente inclusi.

Perché contano le certificazioni ISO 9001 e ISO 22716

La ISO 9001 riguarda i sistemi di gestione della qualità, mentre la ISO 22716 è riferita alle buone pratiche di fabbricazione dei cosmetici. Chiedere di quali certificazioni dispone il laboratorio, e cosa coprono davvero, fa parte di una valutazione seria del partner.