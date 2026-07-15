Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha esaminato le richieste di contributo presentate nella prima sessione erogativa generale 2026 (bando 1), deliberando una serie di importanti stanziamenti a sostegno di progetti e associazioni del territorio. Gli interventi approvati toccano ambiti cruciali per la comunità, dalla salute pubblica all’istruzione, passando per la valorizzazione locale, la cultura, il volontariato e lo sport.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Il Consiglio di amministrazione ha destinato risorse a importanti realtà attive nell’assistenza sanitaria e nella prevenzione sul territorio:

Agape Cooperativa Sociale Onlus (Tortona): contributo di € 15.000,00 a sostegno dell’assistenza sanitaria presso l’Ambulatorio Soter rivolta a persone indigenti nella Diocesi di Tortona.

contributo di € 15.000,00 a sostegno dell’assistenza sanitaria presso l’Ambulatorio Soter rivolta a persone indigenti nella Diocesi di Tortona. Prometeo ODV (Tortona): contributo di € 5.000,00 per la prosecuzione del progetto di defibrillazione precoce nel Tortonese, con focus sulla manutenzione dei dispositivi e sull’organizzazione di corsi di formazione BLSD.

Educazione, istruzione e formazione

Per sostenere la crescita dei più giovani, l’integrazione, lo studio e le attività ricreative ed educative, sono stati deliberati i seguenti contributi:

ISRAL “Carlo Gilardenghi” (Alessandria): contributo di € 1.500,00 per il progetto “Isral: Ricerca, didattica, divulgazione” per l’anno scolastico 2026/2027 nelle scuole.

contributo di € 1.500,00 per il progetto “Isral: Ricerca, didattica, divulgazione” per l’anno scolastico 2026/2027 nelle scuole. CAI Club Alpino Italiano Sezione di Tortona: contributo di € 7.000,00 per la realizzazione di “Caldirola Camp” e “Monviso Camp”, esperienze educative in alta montagna per ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

contributo di € 7.000,00 per la realizzazione di “Caldirola Camp” e “Monviso Camp”, esperienze educative in alta montagna per ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità (Tortona): contributo di € 4.000,00 per il progetto “Un’aria migliore per crescere insieme”, destinato all’installazione di una cappa aspirante professionale nelle cucine dell’asilo Sacro Cuore.

contributo di € 4.000,00 per il progetto “Un’aria migliore per crescere insieme”, destinato all’installazione di una cappa aspirante professionale nelle cucine dell’asilo Sacro Cuore. L’Isola che c’è Cooperativa Sociale Onlus (Tortona): contributo di € 5.000,00 per il progetto di supporto allo studio estivo “Chi ben comincia”, dedicato a studenti non italofoni prima del rientro a scuola.

contributo di € 5.000,00 per il progetto di supporto allo studio estivo “Chi ben comincia”, dedicato a studenti non italofoni prima del rientro a scuola. Comune di Garbagna: contributo di € 7.000,00 per il progetto “Spazio Montagna cresce – Servizi educativi integrati” per l’attivazione di un servizio di doposcuola (3-11 anni) per l’anno scolastico 2026/2027.

contributo di € 7.000,00 per il progetto “Spazio Montagna cresce – Servizi educativi integrati” per l’attivazione di un servizio di doposcuola (3-11 anni) per l’anno scolastico 2026/2027. Associazione Your Sound APS-ETS (Volpedo): contributo di € 3.500,00 per la masterclass internazionale di canto lirico con il Maestro Leo Nucci, tenutasi a maggio 2026.

contributo di € 3.500,00 per la masterclass internazionale di canto lirico con il Maestro Leo Nucci, tenutasi a maggio 2026. Pro Loco San Sebastiano Curone A.p.s.: contributo di € 3.000,00 a sostegno del centro estivo 2026 per bambini e ragazzi della Val Curone dai 3 ai 12 anni.

contributo di € 3.000,00 a sostegno del centro estivo 2026 per bambini e ragazzi della Val Curone dai 3 ai 12 anni. Percorrere APS (Tortona): contributo di € 2.500,00 per “Con gli occhi dei bambini”, campagna scolastica di screening e sensibilizzazione precoce sulle difficoltà visive e l’ambliopia nell’infanzia.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Numerose iniziative legate al turismo, alla valorizzazione dei prodotti tipici, al cinema, allo sviluppo del territorio e alla memoria storica hanno ricevuto il supporto della Fondazione:

Associazione Turistica Pro Loco di Caldirola (Fabbrica Curone): contributo di € 5.000,00 per la seconda fase del progetto “Caldirola una montagna d’arte”.

contributo di € 5.000,00 per la seconda fase del progetto “Caldirola una montagna d’arte”. Associazione Serse e Fausto Coppi APS ETS (Castellania Coppi): contributo di € 2.500,00 per attività associative tra cui la ristampa del volume “Viva Coppi” e il calendario Fausto Coppi 2027.

contributo di € 2.500,00 per attività associative tra cui la ristampa del volume “Viva Coppi” e il calendario Fausto Coppi 2027. APS La Fenice (Tortona): contributo di € 12.000,00 per la terza edizione della rassegna estiva “Le Notti del Cinema”.

contributo di € 12.000,00 per la terza edizione della rassegna estiva “Le Notti del Cinema”. Associazione i Colli di Coppi A.S.D. (Castellania Coppi): contributo di € 3.000,00 per l’organizzazione de “La Mitica” (ciclostorica con bici d’epoca) e di “Bellezze in bicicletta – Tortona retrò”.

contributo di € 3.000,00 per l’organizzazione de “La Mitica” (ciclostorica con bici d’epoca) e di “Bellezze in bicicletta – Tortona retrò”. APS Associazione Forestieri (Costa Vescovato): contributo di € 5.000,00 per la sesta edizione del festival rurale “Voci dei Boschi film Festival” incentrato sul tema “Piste animali”.

contributo di € 5.000,00 per la sesta edizione del festival rurale “Voci dei Boschi film Festival” incentrato sul tema “Piste animali”. Associazione Libarna Arteventi APS (Serravalle Scrivia): contributo di € 3.000,00 per il progetto “Al tempo degli Dei”, volto alla promozione dell’area archeologica di Libarna tramite passeggiate, teatro e laboratori scolastici.

contributo di € 3.000,00 per il progetto “Al tempo degli Dei”, volto alla promozione dell’area archeologica di Libarna tramite passeggiate, teatro e laboratori scolastici. Innovevent (San Sebastiano Curone): contributo di € 3.500,00 per la terza edizione del festival culturale diffuso “Fiera Nazionale Innovart 2026”.

contributo di € 3.500,00 per la terza edizione del festival culturale diffuso “Fiera Nazionale Innovart 2026”. Tresca Srl Impresa Sociale (Costa Vescovato): contributo di € 15.000,00 per il progetto triennale “Collab – Laboratorio in collina” per la creazione di un hotspot di biodiversità nel campeggio comunale.

contributo di € 15.000,00 per il progetto triennale “Collab – Laboratorio in collina” per la creazione di un hotspot di biodiversità nel campeggio comunale. APS Paradiso Val Borbera (Dernice): contributo di € 2.500,00 per la rassegna rurale “Boscadrà festival 2026”.

contributo di € 2.500,00 per la rassegna rurale “Boscadrà festival 2026”. Comitato Autunniamo (Pontecurone): contributo di € 1.500,00 per l’organizzazione della 17a edizione dell’omonima manifestazione d’ottobre.

contributo di € 1.500,00 per l’organizzazione della 17a edizione dell’omonima manifestazione d’ottobre. Parrocchia B.V. Assunta in Viguzzolo: contributo di € 15.000,00 per il progetto di ristrutturazione “Casa: seme di speranza” per creare una struttura di accoglienza e housing sociale per nuclei vulnerabili.

contributo di € 15.000,00 per il progetto di ristrutturazione “Casa: seme di speranza” per creare una struttura di accoglienza e housing sociale per nuclei vulnerabili. Associazione culturale Teatroxcasa (Pavarolo): contributo di € 10.000,00 per il festival diffuso di teatro e narrazione “Borgo delle storie” nei comuni di Garbagna, Casasco, Stazzano e Monleale.

contributo di € 10.000,00 per il festival diffuso di teatro e narrazione “Borgo delle storie” nei comuni di Garbagna, Casasco, Stazzano e Monleale. Comune di San Sebastiano Curone: contributo di € 7.500,00 per l’organizzazione della 43a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Nero.

contributo di € 7.500,00 per l’organizzazione della 43a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Nero. Comune di Dernice: contributo di € 2.000,00 per la seconda edizione dell’evento enogastronomico e culturale “SuperDernice” presso la torre storica del paese.

contributo di € 2.000,00 per la seconda edizione dell’evento enogastronomico e culturale “SuperDernice” presso la torre storica del paese. Circolo ARCI Vediamoci a Gremiasco: contributo di € 10.000,00 per la 23a “Festa itinerante del salame nobile del Giarolo” a tutela e valorizzazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio.

contributo di € 10.000,00 per la 23a “Festa itinerante del salame nobile del Giarolo” a tutela e valorizzazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio. Dipartimento di Antichità, Filosofia, e Storia (DAFIST) dell’Università di Genova: contributo di € 6.000,00 per la mappatura dei microtoponimi di Costa Vescovato per salvaguardare la memoria storica e orale locale.

Arte, attività e beni culturali

Importanti interventi sono stati deliberati anche per il recupero del patrimonio storico-architettonico locale e per manifestazioni culturali:

Associazione Onlus “Amici del Museo del Mare Amm. Carlo Mirabello” (Tortona): contributo di € 2.500,00 per le spese di gestione del museo.

contributo di € 2.500,00 per le spese di gestione del museo. Associazione Stazzanese Amici della Musica A.S.A.M. Aps (Stazzano): contributo di € 1.000,00 per la “Piccola stagione musicale 2026”.

contributo di € 1.000,00 per la “Piccola stagione musicale 2026”. Delegazione FAI di Tortona: contributo di € 2.000,00 a supporto delle attività annuali della delegazione.

contributo di € 2.000,00 a supporto delle attività annuali della delegazione. Comitato Amici di S. Maria e S. Siro ODV (Sale): contributo di € 1.500,00 per i concerti del “Maggio Musicale”.

contributo di € 1.500,00 per i concerti del “Maggio Musicale”. Comune di Monleale: contributo di € 10.000,00 per la creazione di una scultura moderna site-specific celebrativa del territorio.

contributo di € 10.000,00 per la creazione di una scultura moderna site-specific celebrativa del territorio. Parrocchia di S. Maria Canale (Tortona): contributo di € 30.000,00 per il restauro e la bonifica delle murature esterne e della facciata della chiesa.

contributo di € 30.000,00 per il restauro e la bonifica delle murature esterne e della facciata della chiesa. Parrocchia di Santo Stefano (Casasco): contributo di € 20.000,00 per i lavori di risanamento conservativo del retro della chiesa parrocchiale e dei resti dell’ex canonica.

contributo di € 20.000,00 per i lavori di risanamento conservativo del retro della chiesa parrocchiale e dei resti dell’ex canonica. Diocesi di Tortona: contributo di € 10.000,00 per la realizzazione del Perosi Festival 2026 “Perosi 70”.

contributo di € 10.000,00 per la realizzazione del Perosi Festival 2026 “Perosi 70”. Parrocchia di San Pietro Apostolo (Montacuto): contributo di € 7.000,00 per i restauri interni degli affreschi dell’Oratorio di Santa Maria in Campis.

contributo di € 7.000,00 per i restauri interni degli affreschi dell’Oratorio di Santa Maria in Campis. Comune di Viguzzolo: contributo di € 3.500,00 per la rassegna musicale “Pieve in Musica”.

contributo di € 3.500,00 per la rassegna musicale “Pieve in Musica”. Associazione SIPBC Onlus (Sanremo): contributo di € 1.000,00 per il convegno dedicato ai trent’anni di attività sulla protezione dei beni culturali.

contributo di € 1.000,00 per il convegno dedicato ai trent’anni di attività sulla protezione dei beni culturali. Associazione Pellizza da Volpedo ODV: contributo di € 5.000,00 per il secondo lotto di interventi di conservazione e digitalizzazione dell’epistolario del pittore Giuseppe Pellizza.

contributo di € 5.000,00 per il secondo lotto di interventi di conservazione e digitalizzazione dell’epistolario del pittore Giuseppe Pellizza. Centro Culturale Praecipianensis APS (Novi Ligure): contributo di € 5.000,00 per l’iniziativa “Dies Catharinae”, concerto di beneficenza alla Chiesa Collegiata a favore del Gruppo di Volontariato Vincenziano.

contributo di € 5.000,00 per l’iniziativa “Dies Catharinae”, concerto di beneficenza alla Chiesa Collegiata a favore del Gruppo di Volontariato Vincenziano. Fondazione Monsignor Igino Bandi (Tortona): contributo di € 2.500,00 per la stampa del volume celebrativo per i 130 anni del settimanale diocesano “Il Popolo di Tortona”.

contributo di € 2.500,00 per la stampa del volume celebrativo per i 130 anni del settimanale diocesano “Il Popolo di Tortona”. Chiesa di San Bernardo (Frazione Teo di Cabella Ligure): contributo di € 5.000,00 per il restauro di un dipinto seicentesco.

contributo di € 5.000,00 per il restauro di un dipinto seicentesco. Associazione Culturale Archivio Piero Leddi (San Sebastiano Curone): contributo di € 7.000,00 per la posa del busto in bronzo dell’artista di Floriano Bodini e per la mostra nel decennale della scomparsa.

contributo di € 7.000,00 per la posa del busto in bronzo dell’artista di Floriano Bodini e per la mostra nel decennale della scomparsa. Associazione Peppino Sarina – Amici del Burattino ODV (Tortona): contributo di € 10.000,00 per la Giornata Mondiale della Marionetta.

Volontariato, filantropia e beneficenza

Nel settore dell’inclusione, della solidarietà sociale e del supporto alle fasce fragili e alle associazioni di emergenza sono stati stanziati i seguenti contributi:

Associazione Musicale L’Estro Armonico APS (Tortona): contributo di € 3.500,00 per i concerti nelle case di riposo del progetto “La musica che incontra il cuore”.

contributo di € 3.500,00 per i concerti nelle case di riposo del progetto “La musica che incontra il cuore”. Servizio Emergenza Radio Tortona O.d.v.: contributo di € 5.000,00 per “MeshCore”, innovativo sistema di comunicazione decentralizzato e off-grid.

contributo di € 5.000,00 per “MeshCore”, innovativo sistema di comunicazione decentralizzato e off-grid. Associazione “Il paese di Don Orione” APS (Pontecurone): contributo di € 2.000,00 per la giornata ricreativa di inclusione “Sport, amicizia e giochi in Libertà!”.

contributo di € 2.000,00 per la giornata ricreativa di inclusione “Sport, amicizia e giochi in Libertà!”. Associazione Volontari Ospedalieri ODV (Tortona): contributo di € 7.100,00 a sostegno delle spese di gestione e per il progetto di Pet therapy “Diamoci la zampa” nelle residenze per anziani.

contributo di € 7.100,00 a sostegno delle spese di gestione e per il progetto di Pet therapy “Diamoci la zampa” nelle residenze per anziani. Associazione Palestra Aperta (Tortona): contributo di € 2.000,00 per le attività sportive e ludiche annuali dedicate a persone con disabilità.

contributo di € 2.000,00 per le attività sportive e ludiche annuali dedicate a persone con disabilità. Unitre – Università delle Tre Età APS (Tortona): contributo di € 8.400,00 a parziale copertura delle spese di affitto dei locali della sede.

contributo di € 8.400,00 a parziale copertura delle spese di affitto dei locali della sede. DIAPSI Piemonte ODV (Tortona): contributo di € 7.000,00 per sostenere le attività artistiche e di benessere del Centro diurno “Il Bullone” con il progetto “Menti in movimento”.

contributo di € 7.000,00 per sostenere le attività artistiche e di benessere del Centro diurno “Il Bullone” con il progetto “Menti in movimento”. Associazione Amici del MiniFAL Ets (Tortona): contributo di € 10.000,00 per la prosecuzione dei percorsi per ragazzi disabili in età adulta.

contributo di € 10.000,00 per la prosecuzione dei percorsi per ragazzi disabili in età adulta. A.I.A.S. A.P.S. Sezione di Novi Ligure: contributo di € 3.500,00 per la messa in scena dello spettacolo teatrale “Il Malato Immaginario” interpretato da persone con disabilità al Teatro Marenco.

contributo di € 3.500,00 per la messa in scena dello spettacolo teatrale “Il Malato Immaginario” interpretato da persone con disabilità al Teatro Marenco. Squadra A.I.B. e PC di Volpedo Odv: contributo di € 5.000,00 per la manutenzione delle attrezzature antincendio boschivo e primo intervento.

contributo di € 5.000,00 per la manutenzione delle attrezzature antincendio boschivo e primo intervento. Circolo MCL APS L’Arcobaleno di Mirko (Torre Garofoli): contributo di € 10.000,00 per il laboratorio di videomaking finalizzato all’inserimento lavorativo di ragazzi disabili nel settore dell’audiovisivo.

contributo di € 10.000,00 per il laboratorio di videomaking finalizzato all’inserimento lavorativo di ragazzi disabili nel settore dell’audiovisivo. Associazione di Protezione Civile Gruppo Volontari Bassa Valle Scrivia ODV (Tortona): contributo di € 5.000,00 per l’acquisto del vestiario invernale dei volontari.

contributo di € 5.000,00 per l’acquisto del vestiario invernale dei volontari. A.I.A.S. Sezione di Alessandria A.P.S.: contributo di € 6.000,00 per il progetto di potenziamento delle autonomie “ABC: autonomia, buone prassi, conquiste. Insieme è meglio!” rivolto ad adulti con disabilità cognitiva.

contributo di € 6.000,00 per il progetto di potenziamento delle autonomie “ABC: autonomia, buone prassi, conquiste. Insieme è meglio!” rivolto ad adulti con disabilità cognitiva. Confraternita di Misericordia di Tortona Odv: deliberato un contributo di € 8.000,00 a parziale copertura dei costi di gestione dell’Emporio Solidale.

Attività sportiva

Sostegno importante anche allo sport giovanile, alla sicurezza degli impianti e alla promozione delle discipline sul territorio:

Comune di Volpeglino: contributo di € 25.000,00 per i lavori di messa in sicurezza del polo sportivo e polifunzionale comunale utilizzato dalle scuole limitrofe.

contributo di € 25.000,00 per i lavori di messa in sicurezza del polo sportivo e polifunzionale comunale utilizzato dalle scuole limitrofe. Comune di Gremiasco: contributo di € 10.000,00 per il completamento del rifacimento e messa a norma della pavimentazione del campo da gioco polivalente.

contributo di € 10.000,00 per il completamento del rifacimento e messa a norma della pavimentazione del campo da gioco polivalente. Enjoy The Trail A.S.D. (Tortona): contributo di € 2.500,00 per il mantenimento dell’area ex poligono al Parco del Castello per le attività di scuola MTB giovanile (5-14 anni).

contributo di € 2.500,00 per il mantenimento dell’area ex poligono al Parco del Castello per le attività di scuola MTB giovanile (5-14 anni). Polisportiva Derthona (Tortona): contributo di € 25.000,00 per il sostegno alle attività sportive annuali della polisportiva.

contributo di € 25.000,00 per il sostegno alle attività sportive annuali della polisportiva. FIAB Tortona sezione Malabrocca (Casale Monferrato): contributo di € 1.500,00 per l’acquisto di una cargo bike di supporto logistico alla pedalata notturna Tortona-Viguzzolo.

contributo di € 1.500,00 per l’acquisto di una cargo bike di supporto logistico alla pedalata notturna Tortona-Viguzzolo. A.S.D. Derthona Combat (Tortona): contributo di € 2.000,00 per l’acquisto di nuovi tatami modulari per la palestra comunale Cavour.

contributo di € 2.000,00 per l’acquisto di nuovi tatami modulari per la palestra comunale Cavour. Comune di Casalnoceto: contributo di € 10.000,00 per le spese organizzative dei tornei nazionali di calcio balilla “Sport, Solidarietà e Territorio”.

contributo di € 10.000,00 per le spese organizzative dei tornei nazionali di calcio balilla “Sport, Solidarietà e Territorio”. ASD Derthona FBC 1908 (Tortona): contributo di € 10.000,00 per l’unificazione del settore giovanile nel polo calcistico “Base Derthona”.

contributo di € 10.000,00 per l’unificazione del settore giovanile nel polo calcistico “Base Derthona”. Lions Tortona Rugby ASD: contributo di € 5.000,00 per le nuove porte da rugby a H regolamentari sul campo comunale di Montegioco.

contributo di € 5.000,00 per le nuove porte da rugby a H regolamentari sul campo comunale di Montegioco. Polisportiva Derthona Sezione Tennis (Tortona): contributo di € 25.000,00 per la creazione di un nuovo campo da gioco nell’area dell’ex colonia solare.

contributo di € 25.000,00 per la creazione di un nuovo campo da gioco nell’area dell’ex colonia solare. Derthona Nuoto Cooperativa Sportiva Dilettantistica (Tortona): deliberato inoltre un contributo di € 50.000,00 a parziale copertura dei costi dei campi estivi “Nuoto e baby camp 2026”.