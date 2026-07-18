Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio nel centro cittadino di Alessandria, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti della Questura ha tratto in arresto un uomo. Il soggetto è ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale.

Il controllo in centro e il tentativo di fuga

L’intervento ha avuto inizio quando gli agenti hanno intercettato l’individuo che si aggirava a torso nudo con un borsello allacciato in vita. Nel corso delle procedure di identificazione, l’uomo – già gravato da numerosi precedenti di polizia – ha mostrato un evidente stato di insofferenza che ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale.

L’ispezione ha permesso di scoprire all’interno del borsello:

Numerose dosi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per la cessione.

Diverse banconote di vario taglio, arrotolate e custodite nella tasca esterna, considerate provento dell’attività illecita.

Una volta appreso che sarebbe stato condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi. I poliziotti lo hanno tuttavia raggiunto immediatamente, bloccato e messo in sicurezza dentro l’auto di servizio.

La perquisizione domiciliare e il sequestro

Le attività di polizia giudiziaria sono proseguite all’interno dell’abitazione del fermato. L’ispezione dell’appartamento ha consentito agli agenti delle Volanti di scovare ulteriori elementi legati all’attività di spaccio, nascosti in punti insoliti della casa.

Nello specifico, la perquisizione domestica ha portato al rinvenimento di:

Due bilancini di precisione utilizzati per la pesatura delle dosi.

Dosi di sostanza stupefacente occultate all’interno della lavatrice.

Un ulteriore quantitativo di sostanza nascosto nel freezer.

Alcune pipe impiegate per l’assunzione di crack.

Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di 233,10 grammi di hashish, 10,963 grammi di cocaina e 3,769 grammi di marijuana. L’Autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.