La città di Imperia si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale presso gli spazi di Villa Faravelli – M.A.C.I., il Museo Arte Contemporanea Imperia. A partire dal 23 luglio 2026 e fino all’11 settembre 2026, la struttura ospiterà l’esposizione dell’artista Franz Pelizza, intitolata “ALI NEL VENTO nel ‘Mio Mondo SottoSopra’”.

L’inaugurazione e il progetto espositivo

Il via ufficiale all’evento espositivo è in programma per giovedì 23 luglio alle ore 18, momento in cui si terrà l’inaugurazione. La mostra permetterà ai visitatori di immergersi nella visione artistica di Franz Pelizza per tutta l’estate, rimanendo allestita fino alla prima decade di settembre.

L’iniziativa vanta un’ampia rete di partner istituzionali e culturali, figurando i loghi di Regione Liguria, Città di Imperia, Imperia Authentic Experience, Imperia Musei, Municipia Gruppo Engineering, Solidarietà e Lavoro e Italia Arte.

Gli orari di apertura al pubblico

Per chi desidera visitare la mostra “ALI NEL VENTO nel ‘Mio Mondo SottoSopra’”, gli spazi di Villa Faravelli saranno accessibili in diverse fasce orarie durante il fine settimana.

L’esposizione seguirà il seguente calendario:

Giovedì e venerdì: aperto esclusivamente al mattino, dalle 10 alle 13.

Sabato: apertura per l’intera giornata, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 18.

Domenica: apertura pomeridiana, dalle 14 alle 18.