La Misericordia di Tortona si prepara a festeggiare un traguardo storico: il trentesimo anniversario dalla sua fondazione. Per celebrare l’importante ricorrenza, l’Associazione ha organizzato una giornata speciale che si terrà il 24 agosto 2026, dalle ore 14:00 fino alla mezzanotte, nella cornice di Piazza Duomo. Riconoscendo il grande valore sociale dell’iniziativa, la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi ha deciso all’unanimità di sostenere l’evento concedendo il patrocinio oneroso.

Il programma delle celebrazioni

La giornata di fine agosto sarà ricca di appuntamenti per coinvolgere l’intera comunità. L’evento celebrativo prevede nello specifico:

L’inaugurazione ufficiale di una nuova ambulanza, di una nuova auto sociale e di ulteriori attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività dell’Associazione.

La partecipazione di numerose confraternite delle Misericordie provenienti dai territori vicini, pronte a condividere questo momento di festa.

Diversi momenti di celebrazione dedicati alla lunga storia e al costante impegno portato avanti dai volontari sul territorio in questi primi 30 anni di attività.

Il supporto dell’Amministrazione Comunale

Il Comune di Tortona ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e una forma simbolica di adesione a questa iniziativa ritenuta meritevole per il suo significativo contributo sociale. Il riconoscimento del patrocinio oneroso si traduce in un aiuto concreto e logistico per gli organizzatori: la Giunta ha infatti deliberato la concessione gratuita del suolo pubblico e l’esonero dal pagamento degli oneri previsti per le affissioni.

A fronte del patrocinio ottenuto, l’Associazione Misericordia di Tortona è tenuta ad apporre lo stemma del Comune, rigorosamente accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio della Città di Tortona”, su tutte le comunicazioni sia in formato cartaceo che sul web relative alla manifestazione.