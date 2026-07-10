Da sabato 11 luglio a domenica 2 agosto 2026, la suggestiva cornice dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia si animerà con l’edizione 2026 di “HanburycheSPETTACOLO!”. La rassegna estiva offrirà al pubblico un ricco programma di “teatro in movimento e concerti d’estate”, combinando arte, natura e intrattenimento nella splendida location situata nella frazione di Mortola Inferiore.

Il programma di luglio tra musica, teatro e stelle

Il cartellone degli eventi propone una fitta serie di appuntamenti serali che spaziano dai concerti corali all’osservazione astronomica. Di seguito il dettaglio delle serate di luglio:

Sabato 11 luglio (ore 19:00): La rassegna si apre con “Tra cielo e cuore: viaggio corale tra natura e sentimento”, un concerto del Complesso di Voci Ghost Notes di Genova diretto da Gianfranco Golfo, con ingresso libero e gratuito.

La rassegna si apre con “Tra cielo e cuore: viaggio corale tra natura e sentimento”, un concerto del Complesso di Voci Ghost Notes di Genova diretto da Gianfranco Golfo, con ingresso libero e gratuito. Domenica 12 luglio (ore 21:30): Spettacolo teatrale “Alzando gli occhi al cielo di notte” a cura di LIBER theatrum, dedicato al ricordo di Carlo Maria Maggio con la regia di Diego Marangon.

Spettacolo teatrale “Alzando gli occhi al cielo di notte” a cura di LIBER theatrum, dedicato al ricordo di Carlo Maria Maggio con la regia di Diego Marangon. Sabato 18 luglio (ore 21:15): Andrà in scena “Principessa Rosa offresi”, saggio spettacolo del 22° corso di recitazione di LIBER theatrum “Very Happy New Group”, sempre sotto la regia di Diego Marangon.

Andrà in scena “Principessa Rosa offresi”, saggio spettacolo del 22° corso di recitazione di LIBER theatrum “Very Happy New Group”, sempre sotto la regia di Diego Marangon. Domenica 19 luglio (ore 20:30): Appuntamento con “Il cielo dal paradiso terrestre”, una speciale osservazione astronomica a cura di Stellaria, con ritrovo fissato alle 19:45 all’ingresso dei Giardini. L’evento prevederà una replica anche il 16 agosto.

Appuntamento con “Il cielo dal paradiso terrestre”, una speciale osservazione astronomica a cura di Stellaria, con ritrovo fissato alle 19:45 all’ingresso dei Giardini. L’evento prevederà una replica anche il 16 agosto. Sabato 25 luglio (ore 21:15): Spazio alla letteratura e alla musica con “…solo una parola …solo una domanda”, un reading letterario musicale di LIBER theatrum realizzato insieme agli Amici del Teatro del Banchèro, accompagnato dal pianoforte di Angelica Murante e dal violoncello di Giulia Cazzari.

Spazio alla letteratura e alla musica con “…solo una parola …solo una domanda”, un reading letterario musicale di LIBER theatrum realizzato insieme agli Amici del Teatro del Banchèro, accompagnato dal pianoforte di Angelica Murante e dal violoncello di Giulia Cazzari. Domenica 26 luglio (ore 21:15): Serata dedicata alle appassionanti atmosfere sudamericane con il concerto di tango argentino del “Trio DETALLES de TANGO”, che vedrà protagonisti bandoneon, violino e pianoforte.

Gli appuntamenti di agosto

Anche il mese di agosto regalerà occasioni di incontro all’insegna della cultura e del gusto:

Domenica 2 agosto (ore 21:15): “Incontro d’autore in musica”, una serata a ingresso libero e gratuito che ospiterà la prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo di Roberto Negro intitolato “Due delitti per Scichilone” e, parallelamente, il nuovo progetto musicale “Soul Scratches” dei Back to the wood.

“Incontro d’autore in musica”, una serata a ingresso libero e gratuito che ospiterà la prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo di Roberto Negro intitolato “Due delitti per Scichilone” e, parallelamente, il nuovo progetto musicale “Soul Scratches” dei Back to the wood. Tutti i mercoledì di agosto (ore 18:00): I Giardini ospiteranno l'”Aperitivo all’imbrunire”, un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Cooperativa OMNIA che prevede una visita guidata seguita dall’aperitivo, accessibile esclusivamente previa prenotazione.

Informazioni utili e prenotazioni

Per gli spettacoli di teatro e i concerti musicali è previsto un ingresso a pagamento, con agevolazioni dedicate ai Soci COOP e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre l’accesso è totalmente gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni d’età.

Per avere informazioni generali sui Giardini Botanici Hanbury è a disposizione il numero telefonico 0184 229507. Per ricevere maggiori dettagli o per prenotare il proprio posto agli eventi curati da LIBER theatrum, è possibile chiamare il cellulare 338 6273449, scrivere un’e-mail a liber.theatrum@gmail.com o consultare il sito ufficiale www.libertheatrum.com. Infine, chi desidera partecipare agli aperitivi del mercoledì deve obbligatoriamente prenotarsi contattando l’indirizzo e-mail info@cooperativa-omnia.com o telefonando allo 0184 229507.