La città di Tortona si prepara a vivere una serata all’insegna del teatro, della creatività e dell’inclusione. Venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 21:00 alle 23:30, la suggestiva cornice del Parco La Lucciola ospiterà l’evento “Incontri straordinari: il parco delle meraviglie”. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Sociale “Il Gabbiano”, ha ottenuto il sostegno della Giunta Comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi, che ha ufficialmente concesso il patrocinio per riconoscere l’alto valore sociale e comunitario del progetto dedicato ai bambini e alle famiglie.

L’obiettivo della manifestazione

L’evento si inserisce nel più ampio programma denominato “Genitorialità Positiva”, un percorso studiato per promuovere a tutto tondo il benessere dei più piccoli e dei loro genitori. L’obiettivo principale degli organizzatori è quello di rafforzare le relazioni educative e di costruire contesti comunitari che siano al tempo stesso inclusivi e fortemente partecipativi.

La serata al parco si preannuncia quindi come una preziosa occasione culturale e di ritrovo, capace di unire l’espressività del teatro con la naturale propensione alla socialità, valorizzando appieno le risorse e la fitta rete di soggetti educativi, istituzionali e associativi presenti sul territorio tortonese.

Il supporto logistico e organizzativo del Comune

Considerata la valenza civica ed educativa dell’iniziativa, che risponde pienamente ai requisiti richiesti dallo Statuto, l’Amministrazione Comunale non si è limitata a un’adesione puramente formale. Attraverso la concessione del patrocinio oneroso, approvato con voto unanime, la Giunta ha garantito alla Cooperativa “Il Gabbiano” un supporto pratico fondamentale per la buona riuscita dell’evento.

Nello specifico, il provvedimento del Comune di Tortona prevede:

L’utilizzo gratuito degli spazi del Parco La Lucciola per lo svolgimento della manifestazione.

La fruizione degli allestimenti e dei servizi già presenti nell’area verde, tra cui l’uso del palco, i servizi igienici, un locale utilizzabile come magazzino e il fondamentale allacciamento alla corrente elettrica.

La concessione di tempistiche adeguate per la logistica, dando agli organizzatori la possibilità di iniziare ad allestire l’area già dalla mattina del 24 luglio e di ultimare le operazioni di smontaggio entro la mattina di sabato 25 luglio.

L’esenzione totale dal pagamento degli oneri comunali previsti per le affissioni promozionali.

L’autorizzazione ufficiale ad apporre lo stemma della Città di Tortona, accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio”, su tutti i manifesti, le locandine e le comunicazioni web relative alla serata.