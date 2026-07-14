C’è tempo fino a venerdì 31 luglio 2026 per visitare “Design del segnalibro tra letteratura e arte orafa”, la mostra allestita presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana in via IX Febbraio 16. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra diverse realtà formative e culturali del territorio, celebra il segnalibro trasformandolo in un vero e proprio oggetto di design, capace di unire il fascino della narrazione letteraria alla maestria della tradizione orafa.

I progetti degli studenti del Liceo Artistico

La rassegna è il frutto di una convenzione per la Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) stipulata tra il Comune di Valenza e l’IIS “Benvenuto Cellini”, con la preziosa collaborazione dell’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenzana e della scuola orafa For.AL “Vincenzo Melchiorre”.

Protagonisti del percorso espositivo sono i lavori realizzati dagli allievi della classe 4B (sezione Design) del Liceo Artistico “Carlo Carrà”. I giovani studenti hanno ideato e creato dei segnalibri ispirandosi ad alcuni celebri capolavori della letteratura, tra cui:

“I tre moschettieri” di Alexandre Dumas

“Il segno dei quattro” di Arthur Conan Doyle

“Il nome della rosa” di Umberto Eco

“Harry Potter e i doni della morte” di J.K. Rowling

“Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde

“Colazione da Tiffany” di Truman Capote

“Lo Hobbit” di J.R.R. Tolkien

Il contributo del For.AL e la curiosa sezione dei “ritrovamenti”

L’esposizione si arricchisce della partecipazione della scuola For.AL “Vincenzo Melchiorre”, che presenta il video “Parole in viaggio”. Il progetto racconta la Master class realizzata per Maison Belmonde, marchio leader nel turismo di lusso: tramite ricerche e confronti di idee, gli allievi hanno progettato segnalibri capaci di simboleggiare l’idea della villeggiatura e del relax.

Una sezione particolarmente curiosa e affascinante della mostra è invece dedicata ai “ritrovamenti” della Biblioteca Civica. I bibliotecari hanno infatti raccolto ed esposto un’infinità di materiali eterogenei, e spesso impensabili, dimenticati casualmente dagli utenti tra le pagine dei libri resi e utilizzati come estemporanei segnalibri.

Orari e informazioni utili

In virtù del successo e dell’interesse suscitato, la mostra è stata ufficialmente prorogata fino alla fine del mese e sarà visitabile rispettando i seguenti orari di apertura:

Giovedì: dalle 15:30 alle 17:00

Venerdì e sabato: dalle 10:00 alle 12:00

È inoltre possibile accedere all’esposizione su prenotazione. Per fissare un appuntamento o per richiedere ulteriori informazioni, il pubblico può contattare il numero telefonico 0131 949286 oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.valenza.al.it.