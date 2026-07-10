Venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 21:30, il suggestivo palcoscenico dei Corallini ospiterà un appuntamento d’eccezione nell’ambito del Festival di Cervo. La rassegna vedrà infatti il debutto di Aozhe Zhang, giovanissimo violinista e ultimo trionfatore del Premio Paganini, che si esibirà in un attesissimo concerto affiancato dalla talentuosa pianista Valentina Messa. L’evento, frutto di prestigiose sinergie musicali, regalerà al pubblico una serata all’insegna dei grandi capolavori della musica classica.
Il programma della serata tra Mozart, Beethoven e omaggi a Paganini
Il repertorio scelto per l’esibizione è stato accuratamente selezionato per esaltare le notevoli doti virtuosistiche del violinista. Durante il concerto, il duo porterà in scena i seguenti capolavori:
- Sonata in la maggiore K 305 di Wolfgang Amadeus Mozart.
- Sonata n. 9 in la maggiore op. 47 “A Kreutzer” di Ludwig van Beethoven.
- Sonata in re maggiore op. 94 bis di Sergej Prokof’ev.
- Introduzione e variazioni sul tema “Di tanti palpiti” dal Tancredi di Gioachino Rossini, brano che consacrerà il sipario al genio paganiniano.
I protagonisti: due percorsi artistici d’eccellenza
Il concerto sul palco dei Corallini sarà l’occasione per apprezzare dal vivo due artisti dal curriculum ricco di prestigiosi riconoscimenti internazionali:
- Aozhe Zhang: Classe 2008 e nato in Cina, ha intrapreso lo studio del violino a soli 4 anni, arrivando a eseguire con successo tutti i 24 Capricci di Paganini all’età di 14 anni. Il suo percorso vanta traguardi da record: è stato il più giovane vincitore nella storia del Chinese Golden Bell Award for Music (2023) e il più giovane concorrente ad aggiudicarsi il primo premio al Concorso Internazionale “Rodolfo Lipizer” (2024). Nel 2025 ha conquistato il terzo premio al Concorso di Sendai, il primo premio al Concorso Tibor Varga di Sion e il prestigioso Primo Premio alla 58ª edizione del Premio Paganini.
- Valentina Messa: Pianista perfezionatasi sotto la guida di maestri del calibro di Giorgio Lovato, Piero Rattalino, Lidia Baldecchi Arcuri, Massimiliano Damerini ed Enrico Pace. Vanta numerosi primi premi, tra cui il Premio Venezia 2000, il Concorso Luciano Gante di Pordenone (2001), il Concorso della Società Umanitaria di Milano (2005) e il Premio Nazionale delle Arti (2007). Invitata regolarmente a suonare sia in Italia che all’estero, ha trionfato nel 2011 al Concorso di Musica da Camera di Lamporecchio (in duo con il violinista Ermir Abeshi), aggiudicandosi anche il Premio Speciale della Giuria a Pinerolo.
Collaborazioni e informazioni sui biglietti
L’evento in programma a Cervo nasce grazie all’importante collaborazione stretta con il Concorso Violinistico Internazionale “Premio Paganini” – Comune di Genova e con la Società dei Concerti La Spezia.
L’organizzazione ricorda infine al pubblico e agli appassionati che sono attualmente acquistabili i biglietti per poter assistere a tutti i concerti previsti dal cartellone del Festival.