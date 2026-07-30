La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha destinato un importante e significativo contributo economico alla PA Croce Verde Ovadese OdV. Il finanziamento, rientrante nel bando “Sostegno Operativo per il Soccorso 2026”, è stato ufficializzato dal presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, durante una conferenza stampa a Palatium Vetus. Questo intervento rappresenta un fondamentale segnale di attenzione nei confronti del sodalizio, che proprio quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo degli 80 anni di ininterrotta attività a favore della popolazione di Ovada e dei comuni limitrofi.

Le caratteristiche della nuova Autoambulanza 97

Il sostegno erogato consentirà di saldare l’investimento relativo alla nuova Autoambulanza 97, mezzo che era già stato presentato al pubblico e inaugurato lo scorso 6 giugno, in concomitanza con le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’ente di soccorso.

Il nuovo veicolo andrà a potenziare il parco macchine dell’associazione e presenta specifiche caratteristiche tecniche e operative:

È un modello Fiat Ducato, il cui allestimento è stato curato nei dettagli dalla ditta specializzata Olmedo.

È concepito e attrezzato per svolgere i servizi di soccorso in emergenza in convenzione con il 118.

È predisposto per l’impiego come unità di rianimazione, offrendo un prezioso supporto alle attività dell’Ospedale di Ovada.

Grazie a questa dotazione, la Croce Verde potrà continuare a garantire elevati standard di sicurezza e una fondamentale tempestività di intervento su tutto il territorio.

Sicurezza e responsabilità etica: le voci dei protagonisti

A sottolineare l’importanza del contributo è intervenuto il Vice-Presidente della Croce Verde Ovadese, Valter Sciutto, che ha evidenziato le necessità operative del sodalizio: “I nostri mezzi sono soggetti a percorrenze sempre maggiori e pertanto contributi di questo tipo sono fondamentali per mantenere un parco auto efficiente e assicurare agli utenti trasporti sempre nella massima sicurezza.”

Il Presidente della Fondazione, Paolo Arrobbio, ha voluto ribadire il ruolo chiave delle associazioni di soccorso per l’intera comunità: “Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria essere al fianco di chi opera nel settore dell’assistenza sanitaria sul nostro territorio è scelta etica e di responsabilità. Sappiamo bene che l’impegno e la professionalità di realtà come la Croce Verde Ovadese consente ai cittadini di poter contare su un’assistenza sanitaria di prim’ordine, al proprio domicilio o ovunque si renda necessario”.

Arrobbio ha poi concluso rimarcando l’importanza di supportare la modernizzazione delle flotte sanitarie: “L’ammodernamento e l’allestimento di ambulanze, automediche e quant’altro si renda necessario per fornire servizi e prestazioni tempestive, capillari e di sempre maggior qualità è un passaggio fondamentale per poter continuare ad offrire servizi tempestivi, e di qualità”.