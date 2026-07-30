Il mese di agosto a Casale Monferrato si conferma all’insegna della cultura e della valorizzazione del patrimonio cittadino al pubblico locale e ai turisti. L’Amministrazione ha reso noti gli orari di apertura stagionali, le variazioni previste per il fine settimana di Ferragosto e i dettagli della nuova edizione ridotta di “Casale Città Aperta”, in programma per domenica 9 agosto 2026. Un’occasione per esplorare i tesori storici e artistici del territorio, tra musei, fortificazioni e passeggiate guidate.

Le aperture di Ferragosto: Castello e Museo Civico

Il Castello del Monferrato, comprese le mostre ospitate al suo interno, sarà regolarmente visitabile per tutto il mese secondo i consueti orari, con un’unica eccezione: la fortezza resterà infatti chiusa al pubblico sabato 15 e domenica 16 agosto 2026.

Anche il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi osserverà le consuete aperture, rimanendo chiuso solamente nella giornata di sabato 15 agosto 2026. Il programma del polo culturale si arricchirà inoltre con due visite guidate serali, in calendario il 7 e il 30 agosto, dedicate all’approfondimento di temi legati alla storia artistica del territorio e alla valorizzazione delle collezioni.

Casale Città Aperta: il programma di domenica 9 agosto

La tradizionale iniziativa “Casale Città Aperta”, dedicata alla divulgazione e alla conoscenza dei monumenti cittadini e abitualmente organizzata in concomitanza con il Mercatino dell’Antiquariato, si terrà questo mese nel corso di una sola giornata, domenica 9 agosto 2026, con un’apertura ridotta dei siti d’interesse.

I visitatori avranno accesso ai seguenti monumenti:

Torre Civica e Teatro Municipale : aperti al mattino dalle 10:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.

e : aperti al mattino dalle 10:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Cattedrale di Sant’Evasio .

. Castello del Monferrato : sarà offerta la possibilità di salire sugli spalti ed entrare nei torrioni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

: sarà offerta la possibilità di salire sugli spalti ed entrare nei torrioni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Chiesa di Santa Caterina: sarà aperta a cura de La Fabbrica di Santa Caterina ETS sia sabato che domenica, con orario continuato dalle 10:00 alle 18:30.

Ingresso gratuito al Museo Civico e passeggiata domenicale

In occasione della rassegna, il Museo Civico offrirà l’ingresso gratuito nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto, con orari di apertura fissati dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Il museo è situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto “il Moncalvo”.

Al suo interno sarà possibile ammirare:

La Pinacoteca , con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture.

, con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture. La Gipsoteca Leonardo Bistolfi , una delle rare collezioni in grado di illustrare il percorso creativo completo di uno scultore, che vanta 170 opere del maestro simbolista di origine casalese.

, una delle rare collezioni in grado di illustrare il percorso creativo completo di uno scultore, che vanta 170 opere del maestro simbolista di origine casalese. La collezione di Carlo Vidua, esposta nella sala ipogea, che raccoglie le testimonianze dei tre viaggi intorno al mondo compiuti dal viaggiatore monferrino all’inizio dell’Ottocento.

A completare la proposta del fine settimana, domenica 9 agosto alle ore 15:30 partirà dal Chiosco di piazza Castello la consueta passeggiata domenicale. L’itinerario, della durata di circa due ore, si svolgerà con l’accompagnamento dei volontari dell’Associazione “Orizzonte Casale”.

Per ottenere ulteriori informazioni, i cittadini e i turisti possono telefonare ai numeri 0142444330 – 444309 o consultare l’apposita sezione sul sito web del Comune di Casale Monferrato.