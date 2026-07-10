Il Gruppo Consiliare Lega Liguria – Salvini organizza a Ventimiglia un momento di confronto pubblico dedicato al futuro del territorio e alle normative di settore. Lunedì 20 luglio 2026, a partire dalle ore 18:00, la sala convegni di Cala del Forte (in Passeggiata G. Marconi, 5) ospiterà il convegno intitolato “Infrastrutture e semplificazione: il nuovo volto dell’edilizia”, un’occasione per approfondire le prospettive di sviluppo infrastrutturale e le proposte di sburocratizzazione.

Gli ospiti e i temi dell’incontro

L’evento organizzato dal Carroccio vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico e istituzionale. All’incontro prenderanno infatti parte:

L’Onorevole Edoardo Rixi .

. Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria.

Al centro del dibattito, aperto a tutta la cittadinanza, ci saranno le prospettive di sviluppo infrastrutturale che interessano il territorio, strettamente legate al necessario percorso di snellimento delle normative in materia edilizia.

Il focus sulla Legge Regionale

Il convegno rappresenterà il momento ideale per illustrare nel dettaglio la proposta di modifica della Legge Regionale n. 16/2008. Questa importante iniziativa normativa vede come primo firmatario il Consigliere regionale Armando Biasi ed è attualmente promossa e sostenuta dal Gruppo Consiliare Lega Liguria all’interno del Consiglio regionale.

Come sottolineato dagli organizzatori, l’obiettivo primario di questa riforma è quello di rendere l’intero apparato delle procedure edilizie più fluido e rapido, garantendo regole “più semplici, efficienti e vicine alle esigenze” di tutti i soggetti coinvolti, dai semplici cittadini ai professionisti del settore, fino ad arrivare alle imprese e alle Amministrazioni locali.