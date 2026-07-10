Tre cani adulti e due cuccioli sono stati sequestrati dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, recuperati in un Comune della provincia uno stato di completo degrado igienico-sanitario.

Uno di loro, un maschio meticcio, viveva all’interno di un capannone/deposito, senza cibo né acqua freschi a disposizione, in un ambiente malsano e privo di qualsiasi arricchimento ambientale. Il cane, che era legato a catena, è apparso in condizioni critiche, con una evidente massa sul petto e una vistosa parassitosi.

Gli altri quattro cani, tra cui due cuccioli di meno di 60 giorni privi di microchip, venivano tenuti in un serraglio all’interno di un campo adiacente. Tutti presentavano problemi cutanei e in generale un mantello in condizioni igieniche gravemente compromesse.

Per questi motivi, le Guardie Zoofile OIPA hanno disposto il sequestro dei cani e il loro trasferimento in una struttura idonea, nella quale potranno ricevere tutte le cure e le attenzioni necessarie.

“Le condizioni in cui questi cani vivevano dimostrano ancora una volta quanto sia indispensabile intensificare i controlli sul corretto mantenimento degli animali. Ogni essere vivente ha diritto a vivere in un …

… segnalate sempre tempestivamente alle forze dell’ordine e alle Guardie OIPA, affinché nessun animale debba più subire queste sofferenze”. Cristina Destro, coordinatrice Guardie Zoofile OIPA di Alessandria

L’OIPA ricorda che detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze costituisce un illecito punto ai sensi di legge e invita i cittadini a segnalare tempestivamente alle autorità competenti situazioni di presunto maltrattamento o abbandono. Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento ad Alessandria e provincia, scrivere un’e-mail a guardiealessandria@oipa.org. Per segnalazioni nel resto d’Italia: guardiezoofile.info/nucleiattivi



Ufficio stampa OIPA