Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 19, il suggestivo borgo di Vho, frazione di Tortona, si prepara ad accogliere la “Notte del Derthona Timorasso”. L’evento, dedicato alla valorizzazione di una delle eccellenze enologiche dei Colli Tortonesi, promette una serata all’insegna del gusto, della musica e della promozione del territorio, trasformando le vie del paese in un vivace percorso di degustazione.

I protagonisti della serata: cantine e gastronomia

Le vie del borgo faranno da palcoscenico alle cantine del territorio, che guideranno il pubblico in un percorso pensato per far conoscere e apprezzare il Derthona Timorasso, vino simbolo locale sempre più richiesto a livello nazionale e internazionale. Ad arricchire l’esperienza enologica ci sarà un’ampia proposta gastronomica studiata per creare gli abbinamenti ideali:

Truck food.

Stand gastronomici con piatti e specialità tipiche del territorio.

Artigianato e musica tra le vie del castello

Non solo vino e cibo: la manifestazione offrirà anche spazi dedicati alla creatività e al divertimento. Tra le vie del castello troverà infatti posto il villaggio degli hobbisti, che contribuirà a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente grazie a:

Esposizioni artigianali.

Creazioni originali e fatte a mano.

A fare da colonna sonora all’intera serata sarà il DJ set curato da Luciano Boido, che accompagnerà i visitatori con una selezione musicale pensata appositamente per rendere l’evento ancora più vivace.

Informazioni utili per partecipare

La manifestazione, che si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate piemontese capace di unire tradizione e intrattenimento, è organizzata dall’associazione Incontri DiVini APS, con il patrocinio del Comune di Tortona e la collaborazione della SomS. L’ingresso all’area dell’evento è totalmente libero. Per poter partecipare alle degustazioni dei vini, i visitatori potranno acquistare il calice munito di tasca e i necessari token direttamente presso i punti cassa allestiti lungo il percorso.

Per rimanere aggiornati o richiedere ulteriori dettagli, l’organizzazione mette a disposizione i propri canali ufficiali:

Instagram: @lanottedeltimorasso_official e @incontridivinieventi

@lanottedeltimorasso_official e @incontridivinieventi Email: info.incontridivini@gmail.com