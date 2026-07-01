In vista della prossima stagione artistico-culturale, il Comune di Tortona ha dato il via libera a un piano di manutenzione straordinaria per il completo rinnovamento dei camerini del Teatro Civico. L’intervento, da poco affidato, nasce con l’obiettivo di rendere gli spazi del retropalco più moderni, accoglienti e funzionali, rispondendo così in modo adeguato alle esigenze degli attori e dei professionisti dello spettacolo in arrivo in città.

Un restyling necessario per l’arte

Il Teatro Civico, prestigiosa struttura in stile neoclassico realizzata nella prima metà dell’Ottocento e già interessata da un restauro negli anni Ottanta, rappresenta da sempre un punto di riferimento vitale per l’offerta culturale tortonese. Per mantenere alto il livello delle stagioni teatrali, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire sulle aree riservate agli artisti, resesi necessarie a causa dell’usura e del cattivo stato di conservazione accumulato nel tempo. Garantire spazi confortevoli ai professionisti del settore è infatti un passo fondamentale per assicurare la perfetta riuscita degli spettacoli e l’efficienza della macchina teatrale.

I dettagli dell’intervento

I lavori, che saranno eseguiti da uno studio specializzato di Motta di Costigliole d’Asti, trasformeranno radicalmente i locali dedicati alla preparazione degli artisti. Il progetto di riqualificazione prevede nel dettaglio:

Il rifacimento e il rinnovo della pavimentazione.

L’installazione di nuovi pannelli grafici di rivestimento.

La sostituzione e l’ammodernamento dei corpi illuminanti e delle attrezzature presenti.

Il montaggio di nuove pareti mobili a separé, pensate per ottimizzare la gestione e la privacy degli spazi.