A partire dalla prossima annualità educativa, il nido d’infanzia si sposterà dalla sua attuale collocazione presso il Parco di Villa Scarsella a una struttura completamente nuova e moderna, situata in via G. Rossini. Questo edificio all’avanguardia, è stato progettato per accogliere fino a 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e aprirà ufficialmente lunedì 21 settembre 2026.

La nuova sede è stata concepita secondo i principi dell’eco-sostenibilità, garantendo un ambiente sano e rispettoso dell’ambiente. Al suo interno, un centro cottura dedicato preparerà i pasti in linea con la qualificazione del Comune di Diano Marina come ente compreso nel circuito delle “mense biologiche di eccellenza”. L’edificio sarà inoltre dotato di una vasta area verde pertinenziale, dove i bambini potranno giocare, sperimentare e imparare a contatto con la natura. Il progetto pedagogico, che sarà presentato dalla ditta concessionaria, promuoverà il concetto di “Bio Nido” e di bilinguismo (baby english), offrendo un’esperienza educativa innovativa e completa.

Il Comune di Diano Marina ha esteso la possibilità di accesso al nido anche alle famiglie residenti nei Comuni limitrofi del Golfo, favorendo il convenzionamento. Tuttavia, la priorità rimane per i residenti di Diano Marina (graduatoria 1). L’ammissione dei non residenti (graduatoria 2) sarà subordinata alla disponibilità di posti e all’impegno formale del comune di provenienza a coprire l’eventuale contributo integrativo, come stabilito dall’art. 6 del regolamento.

Per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori, sono state definite due tipologie di frequenza. Le tariffe di frequenza, comprensive di pasto, sono state fissate a 500 euro mensili per il tempo pieno (dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 18:00) e 375 euro mensili per il tempo parziale (dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 13:00).

È prevista una quota annuale di iscrizione di € 100,00 per ciascun bambino, indipendentemente dalla modalità di frequenza. Per i bambini non residenti, le tariffe saranno deliberate dai rispettivi comuni di provenienza e potranno variare anche in base all’applicazione dell’attestazione ISEE.

Le richieste di iscrizione per l’anno educativo 2026/2027 potranno essere presentate fino al 20 luglio 2026. Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando l’apposita domanda disponibile sul sito del Comune di Diano Marina all’indirizzo https://www.comune.dianomarina.im.it/novita/news/asilo-nido-comunale-rossini-apertura-iscrizioni-ae-20262027. Il modulo, compilato e sottoscritto, dovrà essere corredato dei documenti necessari e inviato all’indirizzo email del protocollo comunale: protocollo@comune.dianomarina.im.it.

Entro il 31 luglio, verranno pubblicate le graduatorie dei residenti a Diano Marina (graduatoria 1) e dei residenti extra-comune (graduatoria 2), definite secondo gli articoli 9, 10 e 11 del regolamento. Gli inserimenti avverranno in base alla disponibilità dei posti e all’ordine delle graduatorie. In caso di posti ancora disponibili, i termini di iscrizione verranno riaperti; diversamente, le domande eccedenti la capienza formeranno le liste d’attesa.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Asilo Nido al numero 0183490276/275, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.