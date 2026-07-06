Il Museo della Resistenza e vita sociale “G.B. Lazagna” di Rocchetta Ligure organizza un doppio appuntamento intitolato “Sulle orme di ‘Staffora’” per la giornata di sabato 11 luglio. L’iniziativa, che si svolgerà a San Sebastiano Curone, mira a valorizzare la storia e i luoghi più significativi del territorio, portando le attività del polo museale al di fuori della sua consueta sede di Palazzo Spinola.
Il programma della giornata
L’evento prevede due momenti distinti, pensati per unire natura e memoria storica grazie al prezioso supporto di guide ambientali e degli storici che collaborano attivamente con il museo:
- La camminata storico-naturalista: La mattina sarà dedicata a un’escursione ombreggiata nei boschi di San Sebastiano Curone. Ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso saranno le guide Angelo Guerrini e Michele Soffiantini.
- L’incontro pomeridiano: Alle ore 17:00 l’evento si sposterà alla Casa del Principe, sede dell’Archivio Piero Leddi, sempre a San Sebastiano Curone. Qui proseguiranno gli appuntamenti con la storia attraverso un focus dedicato alle memorialistiche partigiane, a cura di Jeff Quiligotti.
Informazioni utili e contatti
L’iniziativa è promossa sotto la supervisione di Maria Cristina Pertica, curatrice del Museo “G.B. Lazagna”. Per prendere parte alle attività della giornata è richiesta la prenotazione obbligatoria, da effettuare tassativamente entro venerdì 10 luglio.
Per riservare il proprio posto o per richiedere ulteriori dettagli, è possibile fare riferimento ai seguenti contatti ufficiali:
- Telefono: 3338945547
- E-mail: info@museorocchettaligure.it oppure museo.rocchettaligure@gmail.com
- Sito web: www.museorocchettaligure.it