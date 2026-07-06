Il palco di Gamalero si prepara ad accogliere Bruno Gambarotta per il primo dei due grandi appuntamenti che chiuderanno la sessione primaverile-estiva del Monferr’Autore Festival. Sabato 11 e domenica 12 luglio, la rassegna itinerante diretta da Enrico Deregibus e organizzata da AccademiaMonferrato saluterà il suo pubblico prima della pausa, portando in provincia di Alessandria anche la comicità inconfondibile di Paolo Migone a Occimiano. Un traguardo significativo per la manifestazione che, tagliando il nastro dei 18 appuntamenti, si prepara già per il ritorno di settembre.

Gambarotta a Gamalero: un viaggio nei costumi italiani

La serata di sabato 11 luglio prenderà il via alle ore 21.30 in piazza Passalacqua, a Gamalero. Protagonista assoluto sarà Bruno Gambarotta, figura poliedrica di scrittore, conduttore, autore televisivo e attore.

In un dialogo con il direttore artistico Enrico Deregibus, Gambarotta si racconterà con il suo consueto piglio ironico e accattivante. I temi spazieranno dalla sua Asti fino a Torino e alla lunga carriera in Rai. Come filo conduttore verranno presi in esame il suo libro autobiografico “Fuori programma” (Manni editore) e il romanzo giallo “Torino, lungodora Napoli”, offrendo uno sguardo arguto sui costumi del nostro Paese attraverso gli occhi di uno dei testimoni più originali del giornalismo e dello spettacolo italiano. L’evento, a ingresso gratuito, vede come media partner Il Piccolo ed è realizzato in stretta collaborazione con il Festival di San Lorenzo.

Risate a Occimiano con Paolo Migone

Il giorno successivo, domenica 12 luglio alle ore 21.00, Monferr’Autore si trasferirà a Occimiano. La suggestiva corte della Villa dei Marchesi da Passano (in via Cavour 66) farà da cornice allo spettacolo a entrata libera di Paolo Migone.

Tra i volti storici e più amati della trasmissione Zelig, l’artista toscano porterà in scena la sua comicità corrosiva e le sue dissacranti riflessioni sulla vita di coppia e l’universo femminile. Per arricchire l’appuntamento, l’area aprirà già dalle ore 18.00 offrendo al pubblico uno spazio street food accompagnato da un dj set a cura di LCsound.

Il bilancio del direttore artistico e il ritorno a settembre

Il direttore artistico Enrico Deregibus traccia un bilancio entusiasta del percorso fatto finora dalla rassegna: “Diciotto appuntamenti in tre mesi sono un traguardo importante per una rassegna neonata, ma la risposta del pubblico e l’entusiasmo dei comuni e delle realtà coinvolte sono una grande soddisfazione per noi”.

La scelta per il gran finale non è stata casuale. “Chiudiamo questa prima bellissima tranche con due grandi maestri della parola e della comicità intelligente come Bruno Gambarotta e Paolo Migone”, prosegue Deregibus, definendoli “due artisti capaci di fotografare i nostri costumi con un’ironia unica”. Questo doppio evento rappresenta “il modo migliore per salutare il nostro pubblico prima della pausa estiva e darci appuntamento a settembre”.

Alla ripresa autunnale, promette il direttore, si ripartirà “con nuove sorprese e con la finale del nostro Music Contest”, mantenendo sempre salda l’idea “di valorizzare un territorio di grande valore e bellezza”. La finale del Monferrato Music Contest si terrà, infatti, al Country Sport Village di Mirabello Monferrato in una data che verrà comunicata prossimamente.

I numeri e i partner della manifestazione

Il Monferr’Autore Festival ha debuttato ad aprile, portando sul territorio nomi di assoluto rilievo (da Ron a Mauro Pagani, da Davide Van De Sfroos a Banda Osiris, per citarne alcuni) intrecciando canzone d’autore, rock, folk, teatro e letteratura, e valorizzando le colline, le risaie e il Po del Monferrato (sito Unesco).

Tutto questo è reso possibile dal forte sostegno territoriale di numerosi enti, tra cui i comuni di:

Balzola

Conzano

Gamalero (con il festival letterario di San Lorenzo)

Lu Cuccaro Monferrato

Occimiano

Pontestura

Rivarone

Treville

Volpedo (con il festival Fiori di pesco)

A supportare la manifestazione vi è inoltre un’ampia rete di collaborazioni e partner strategici:

Realtà sostenitrici: Circolo Ferrero, multisala Kristalli e L’Officina di Alessandria, Country Sport Village (Mirabello Monferrato), Pantagruel (Casale Monferrato), Valsusa Film Fest.

Circolo Ferrero, multisala Kristalli e L’Officina di Alessandria, Country Sport Village (Mirabello Monferrato), Pantagruel (Casale Monferrato), Valsusa Film Fest. Partner: Alexala (agenzia turistica di Alessandria&Monferrato).

Alexala (agenzia turistica di Alessandria&Monferrato). Mediapartner: RadioGold, Monferrato Web Tv, Radio in fiore.

RadioGold, Monferrato Web Tv, Radio in fiore. Festival partner: Mei Meeting etichette indipendenti (Faenza), Premio Bianca d’Aponte (Aversa), Premio Bindi (Santa Margherita Ligure), Voci per la libertà (Rovigo), Premio Andrea Parodi (Cagliari).