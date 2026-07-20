Prosegue al Teatro Romano di Ventimiglia la rassegna “Vox in Arena – Voci dal vivo nello spazio antico”, progetto culturale ideato e diretto da Claudia Claudiano. Giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 21:15, la suggestiva cornice storica accoglierà l’attesa esibizione di Arianna Porcelli Safonov, protagonista del terzo appuntamento del cartellone con il suo spettacolo intitolato “Minotauri contemporanei”.

Quando il Minotauro siamo noi: lo spettacolo

Attraverso il linguaggio del mito, la performance racconta con grande ironia le contraddizioni e i paradossi del nostro tempo. In “Minotauri contemporanei”, la figura archetipica del mostro viene utilizzata come lente d’ingrandimento per osservare il presente e si trasforma in una metafora della condizione umana odierna, perennemente sospesa tra il bisogno di autenticità e la ricerca di riconoscimento.

La narrazione, lucida e tagliente, smonta i meccanismi della società contemporanea offrendo al pubblico un ritratto spiazzante delle nostre identità e fragilità. Il tutto è arricchito da un impianto sonoro immersivo che intreccia abilmente musica elettronica e classica, tra riferimenti colti e suggestioni pop. L’obiettivo dell’autrice è offrire uno sguardo affilato e originale che, senza proporre facili consolazioni, invita gli spettatori a riconoscersi nei propri “mostri” di tutti i giorni.

Il profilo dell’artista

Arianna Porcelli Safonov è una nota autrice e performer di testi umoristici, monologhi teatrali e progetti culturali. I suoi lavori, molti dei quali sono diventati virali sul web, sono caratterizzati da un sapiente intreccio di satira sociale, osservazione del contemporaneo e profonda riflessione culturale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con svariati festival, riviste e testate nazionali, firmando inoltre libri e format originali pensati per il teatro e per i media.

Informazioni per il pubblico e biglietteria

Per assistere all’evento al Teatro Romano di Albintimilium (Ventimiglia), sono disponibili diverse modalità di prenotazione e acquisto dei tagliandi. Di seguito tutti i dettagli organizzativi:

Orario: l’inizio dello spettacolo è fissato regolarmente per le ore 21:15.

l’inizio dello spettacolo è fissato regolarmente per le ore 21:15. Botteghino in loco: l’apertura delle casse è prevista alle ore 20:00, direttamente presso il Teatro Romano nel giorno dello spettacolo.

l’apertura delle casse è prevista alle ore 20:00, direttamente presso il Teatro Romano nel giorno dello spettacolo. Prevendita fisica: è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro Comunale, aperto il lunedì mattina (dalle 9:00 alle 13:00) e il giovedì pomeriggio (dalle 15:00 alle 17:00).

è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro Comunale, aperto il lunedì mattina (dalle 9:00 alle 13:00) e il giovedì pomeriggio (dalle 15:00 alle 17:00). Acquisto online: la prevendita telematica è attiva tramite il circuito Liveticket, collegandosi all’indirizzo https://www.liveticket.it/voxinarena.