Nella frazione di Remeneglia, presso l’oratorio dedicato a Sant’Antonio da Padova, sabato 18 luglio si è tenuto il concerto del Coro A.N.A. Alpini Valtanaro. Si tratta del primo dei concerti che si terranno nella Val Curone, realizzato grazie al contributo del Comune di Fabbrica Curone e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona.

Il repertorio e le autorità presenti

Il coro, nato nel 1997, spazia il suo repertorio dai canti alpini ai canti di montagna. Ad assistere all’esibizione, accanto a un folto pubblico, erano presenti diverse autorità:

Roberto De Antoni , Sindaco di Fabbrica Curone;

, Sindaco di Fabbrica Curone; Lorenzo La Manna , Maresciallo della Stazione di San Sebastiano Curone;

, Maresciallo della Stazione di San Sebastiano Curone; Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato e Amministratore Pastorale dell’alta Val Curone.

I canti, eseguiti dal coro e diretti dal Maestro Alfredo Borroni, hanno saputo toccare i cuori di ognuna delle numerose persone presenti.

La riconoscenza alle Penne Nere e il momento di festa

Al termine dell’esibizione, la referente della Comunità Pastorale e abitante del paese di Remeneglia ha ringraziato gli Alpini esprimendo riconoscenza per questi uomini che, operosamente e con coraggio quotidiano, compiono il proprio dovere in un lavoro discreto. Senza voler apparire, dimostrano infatti un’infaticabile dedizione al bene comune e al prossimo. Con il loro inseparabile cappello e lo straordinario spirito di corpo, le Penne Nere incarnano non solo un’eccellenza militare, ma una più profonda vocazione a servizio della Comunità.

Un altro momento molto bello è stato ritrovarsi tutti insieme sul sagrato della Chiesa per un rinfresco offerto dagli abitanti del paese. Per l’occasione, gli Alpini hanno nuovamente “regalato” le loro splendide voci per allietare questo momento di festa, lasciando un ricordo indelebile che riecheggia ancora nei cuori di ognuno.

Cinzia Arsura